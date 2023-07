La boxeuse algérienne Sirine Biri enflamme le Grand Prix MTGP de Paris avec une danse kabyle

Dans une performance qui a captivé le public du Grand Prix MTGP, l’un des plus grands événements de Muaythai & Kick Boxing jamais organisé en France, la boxeuse algérienne Sirine Biri a ajouté une touche culturelle unique à sa victoire en effectuant une danse kabyle sur une chanson de Mohamed Allaoua.

Au-delà de sa performance impressionnante à la compétition, Sirine Biri a montré une autre facette de sa personnalité qui a captivé le public présent sur place.

L’Algérienne Sirine Biri effectue une danse kabyle en pleine compétition de boxe Thaï à Paris

L’événement, qui s’est déroulé dans une salle comble, a vu s’affronter des boxeurs de renommée internationale. Néanmoins, c’est Sirine Biri qui a volé la vedette en ajoutant une dimension artistique à sa performance. Alors que les projecteurs étaient braqués sur elle, elle a exécuté non sans plaisir une danse kabyle traditionnelle, le sourire aux lèvres, donnant vie à son héritage culturel.

La musique de Mohamed Allaoua, qui est un artiste très populaire en Algérie, a servi de toile de fond à la performance de Sirine. Sa chanson entraînante a amplifié l’énergie de la salle et a donné à la danse de la boxeuse un rythme entraînant. Ce mélange assez excentrique entre la danse traditionnelle et du sport de combat a conquis les spectateurs.

Cette performance unique est également un hommage rendu à la richesse culturelle de l’Algérie. La danse kabyle est une forme d’expression artistique qui raconte des histoires et transmet des émotions profondes. Sirine Biri a utilisé cette forme d’art pour partager une partie de son identité avec le public, tout en démontrant ses compétences athlétiques remarquables.

Sirine Biri, une championne qui n’oublie pas ses racines

En plus de remporter le combat avec brio contre son adversaire, Lou-Elise Manuel, Sirine Biri a su montrer aux spectateurs présents sur place que le sport peut être une plateforme pour célébrer la diversité culturelle. Sa réaction insolite à la victoire a été saluée par les acclamations du public.

La performance de Sirine Biri restera gravée dans les mémoires comme un moment inoubliable de symbiose entre la danse, la musique et le sport. Elle a su élever le niveau d’excitation et d’émotion de l’événement, prouvant une fois de plus que le sport a le pouvoir de réunir les gens, quelles que soient leurs religions, leurs origines ou leurs idéologies.