La Bourse d’Alger fortement impactée par le marché noir, selon le DG

Le Directeur général de la Bourse d’Alger Yazid Benmihoub est revenu ce lundi 18 janvier sur l’impact du marché noir sur la redynamisation de son organisme.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a d’abord mis en avant l’importance de se tourner vers la Bourse d’Alger comme moyen important de financement.

Dans ce sens, il a expliqué que le système de financement national est axé sur les banques qui financent plus de 90 % de besoins. Or, « avec la baisse drastique de liquidité et la raréfaction des ressources financières, la Bourse s’impose comme moyen important de financement », a-t-il ajouté.

D’où la nécessité, selon l’intervenant, de redynamiser cet organisme encourager les entreprises algériennes d’ouvrir leurs capitaux et de recourir à ce mécanisme. À ce propos, il souligne que la bourse d’Alger compte seulement cinq entreprises.

D’ailleurs, Benmihoub estime qu’il y a un grand potentiel financier, mais il est entravé par le marché parallèle. Selon lui, « il y a une grosse zone d’ombre qui est le marché informel et beaucoup d’acteurs trouvent leurs comptes dedans et évitent d’aller au marché formel ».

Comme solution, le DG de la Bourse d’Alger préconise d’assécher graduellement le « cash » dans le secteur informel, en allant vers la digitalisation du secteur économique et les transactions financières.

La Bourse d’Alger comme alternative au financement Bancaire

Le DG de la Bourse d’Alger a également mis l’accent sur l’importance de cet organisme dans le financement des entreprises. Selon lui, « la Bourse d’Alger est au même niveau de concurrence dans le financement des entreprises avec le secteur bancaire ».

L’invité de la Radio a souligné, dans ce sens, que la Bourse d’Alger pourra jouer un rôle important dans le contexte économique actuel, caractérisé par la pandémie de la Covid-19.

Et ce, en sauvegardant l’outil de production et les postes d’emploi en produisant de la croissance économique. « Au vu du contexte économique et l’avènement de la pandémie de la Covid-19, il y a un besoin énorme de trouver des ressources financières pour maintenir la croissance », a-t-il en effet souligné.