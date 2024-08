La BNA met en garde contre des tentatives de phishing visant ses clients

Alger, le 23 août 2024 – Les arnaques en ligne se multiplient à un rythme alarmant, et les institutions financières sont de plus en plus ciblées. La Banque Nationale d’Algérie (BNA) n’échappe pas à cette tendance.

Face à la prolifération de faux comptes et de sites web usurpant son identité, la banque a lancé un appel à la vigilance à l’encontre de ses clients.

Ce phénomène, qui touche de nombreuses entreprises et organisations, repose sur la création de plateformes frauduleuses proposant des offres alléchantes afin d’escroquer les internautes. Les cybercriminels n’hésitent pas à imiter à la perfection les visuels et le ton de communication des entreprises légitimes pour gagner la confiance de leurs victimes.

Dans ce contexte, la BNA a alerté ses clients sur la présence de faux comptes promettant des prêts à des conditions particulièrement avantageuses dans le but d’escroquer les clients : “La BNA vous met en garde contre les pages qui se font passer pour la banque et prétendent offrir des prêts”.

Dans son communiqué, l’établissement bancaire appelle les internautes à la plus grande vigilance et les invite à ne pas partager ni diffuser ces publications trompeuses : “Nous invitons nos clients à ne pas partager ni à rediffuser ces publications afin d’éviter leur propagation”.

Comment se protéger des arnaques en ligne visant la BNA ?

La BNA rappelle l’importance de vérifier l’authenticité de toute information auprès de ses canaux officiels, notamment la direction de la communication, avant toute diffusion.

“Nous vous invitons à vous adresser à l’une de nos agences réparties sur l’ensemble du territoire national ou à consulter nos pages officielles sur les réseaux sociaux », conclut le communiqué.

Afin de faciliter les échanges avec sa clientèle, la BNA a mis à disposition du public l’ensemble de ses comptes officiels sur les différents réseaux sociaux :

Site web : https://www.bna.dz/fr/

Facebook : https://www.facebook.com/bnalgerie

Instagram : https://www.instagram.com/bnalgerie/

X (Twitter) : https://twitter.com/bnabanque

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bnalgerie/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChmBIQSc8GlZ3V8399XD7ew

