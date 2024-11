La beauté de l’Algérie sous l’objectif du photographe australien Keith McInnes

L’Algérie sort de l’ombre et s’ouvre de plus en plus au tourisme international. Le pays s’impose petit à petit comme une destination prisée par les touristes lassés par des destinations classiques et qui sont en quête d’authenticité.

Influenceurs, journalistes, photographes ou simplement des vacanciers, plusieurs touristes internationaux ont choisi l’Algérie pour y passer des vacances loin de la foule. C’est aussi le cas du célèbre photographe australien Keith McInnes qui a décidé de faire de l’Algérie une toile de fond pour exposer les trésors de ce pays.

À LIRE AUSSI : 5 treks pour les voyageurs aguerris : le Tassili N’Ajjer parmi les plus époustouflants en 2024

L’Algérie vue par Keith McInnes : le photographe australien immortalise des paysages à couper le souffle

Motivé par son expérience dans le domaine de l’architecture et son sens du détail, Keith McInnes a décidé de faire de la photographie sa passion. Armé de sa caméra, le photographe australien part à la découverte du monde pour immortaliser les plus beaux paysages dans les quatre coins du monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keith McInnes (@keithmcinnes)

Dans la liste de ses récentes destinations figure l’Algérie. En effet, le mois d’octobre dernier, le photographe a publié, sur ses réseaux sociaux, une sélection de clichés capturant la beauté du paysage algérien et authenticité de son voyage à travers le territoire national.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keith McInnes (@keithmcinnes)

Loin des clichés touristiques, les images de Keith McInnes révèlent une Algérie intime et attachante où les traditions se mêlent au quotidien. Le photographe saisit l’âme de l’Algérie à travers les instantanés de la vie quotidienne, invitant les spectateurs à découvrir une destination surprenante.

Qui est Keith McInnes ?

En effet, ses réseaux sociaux regorgent d’images saisissantes, dans les lieux emblématiques de l’Algérie : des ponts historiques de Constantine à la Casbah d’Alger, en passant par les vestiges romains de Djemila et le sable doré de Timimoune.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keith McInnes (@keithmcinnes)

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Keith McInnes est un photographe professionnel australien. Après plus de 20 ans d’expérience comme technicien en architecture à Londres et à Sydney, il a eu l’opportunité de voyager dans 99 pays dans le monde, dont la majorité a été capturée par son objectif.

« Originaire d’Adélaïde, j’ai eu la chance de voyager presque toute ma vie et j’ai commencé à photographier très jeune avec un appareil photo Kodak instamatic 126, que j’ai toujours, et qui a fait naître ma passion pour l’objectif« , écrit-il sur son profil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keith McInnes (@keithmcinnes)

À LIRE AUSSI : Loin des sentiers battus : une ville algérienne parmi les 13 destinations à découvrir absolument