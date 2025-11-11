La BEA s’installe en France : on connaît la date d’ouverture des premières agences

Bonne nouvelle pour la diaspora en France : la Banque Extérieure d’Algérie s’apprête à implanter officiellement sa filiale BEA International Bank, en ouvrant trois agences sur le territoire français. Après plusieurs années d’attente, cette concrétisation marque un tournant stratégique et un geste fort pour renforcer les liens économiques et financiers entre l’Algérie et sa diaspora.

C’est désormais officiel : le député de la diaspora, Abdelouahab Yagoubi, a confirmé l’ouverture prochaine des premières agences de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) en France. L’annonce a été faite via un communiqué publié lundi 10 novembre 2025.

Cette initiative majeure répond directement aux attentes de la diaspora. L’objectif est double : renforcer la proximité financière avec les ressortissants, et, surtout, faciliter les transactions ainsi que leurs nouvelles opportunités d’investissement. L’ère des virements compliqués semble toucher à sa fin !

La BEA ouvre ses premières agences en France

Le déploiement initial de la BEA International Bank commencera à partir du 20 novembre prochain avec l’ouverture simultanée de trois agences stratégiquement choisies. Ces points de service seront situés à Paris (Courcelles), Saint-Denis et Marseille (Paradis).

Ces localisations ont été sélectionnées spécifiquement pour leur forte concentration de la communauté algérienne assurant une réponse immédiate et de proximité à la demande locale en services financiers et bancaires.

Les nouvelles agences offriront une gamme complète de services bancaires commerciaux pour les particuliers et les professionnels. Une attention particulière sera portée à la simplification des transferts financiers vers l’Algérie ainsi qu’au soutien aux entrepreneurs et investisseurs algériens résidant en France.

Ce lancement initial avec trois agences représente la première phase d’une stratégie de croissance, le réseau étant destiné à être étendu à d’autres villes françaises par la suite.

Faciliter l’accès aux services financiers

L’ouverture de ces nouvelles agences de la BEA en France est considérée comme un acte fondateur qui va bien au-delà de la simple extension de réseau. Selon le député Yagoubi, elle crée « un véritable financier, économique et symbolique entre l’Algérie et sa diaspora« .

La mission principale de la banque est de répondre aux besoins spécifiques de la communauté en lui offrant un accès direct à une institution qui comprend sa situation. Surtout, l’initiative s’inscrit dans une logique de soutien à l’investissement : en facilitant les services bancaires et les transferts, la BEA encourage activement les membres de la diaspora à injecter des capitaux dans l’économie algérienne et à renforcer les relations économiques bilatérales.

