La BD nippone à l’honneur durant la 14e édition du FIBDA

Le Festival international de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA), est une manifestation culturelle dédiée au 9e art, et la plus importante en Algérie mais aussi en Afrique. Cette année 2022, aura lieu la 14ème édition de la FIBDA.

Selon ce qu’a indiqué, le commissaire, Salim Brahimi, le 14e Festival international de la bande dessinée d’Alger, accueillera des dessinateurs et bédéistes algériens et étrangers venus d’une dizaine de pays dont le Japon, invité d’honneur de cette édition. Placée sous le signe « Dessinons notre patrimoine », cette diverses activités en lien avec le 60ème anniversaire de l’indépendance marqueront cette édition, à travers un programme pédagogique et ludique à l’Esplanade de Riadh El-Feth, du 4 au 8 octobre de l’année en cours.

Au programme de cette édition, des activités pédagogiques et ludiques dédiées au 9e art, animées par des dessinateurs, illustrateurs et bédéistes qui iront à la rencontre du public.

De plus, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les créations de créateurs algériens et étrangers sur la BD et le manga japonais à travers des expositions et ateliers qu’encadreront des professionnels.

Le pays invité d’honneur, le Japon a programmé une conférence sur le musée international du manga de Kyoto ainsi qu’une rencontre sur « le manga algérien vu du Japon » qu’animera l’universitaire japonaise Aoyagi Etsuko.

Le Mexique présent pour la première fois au FIBDA

De plus, d’autres pays seront présents pour la 14ème édition du FIBDA. L’Italie, la France, le Congo, l’Egypte, le Liban et, pour la première fois, le Mexique, participeront à ce festival. On notera la présence de l’écrivain français Frédéric Ciriez qui présentera son ouvrage illustré « Frantz Fanon », qui revient sur cet écrivain, psychiatre et militant anticolonialiste qui a marqué l’histoire de l’Algérie et sa rencontre à Rome (Italie) avec le penseur Jean-Paul Sartre. Une rencontre animée par l’auteur Virginio Vona retracera la BD italienne .

Un programme riche pour cet 14e édition du FIBDA

L’écrivain et poète Lazhari Labter animera une conférence sur la bande dessinée intitulée « Moyen de lutte pour l’affirmation de l’identité nationale », alors que l’illustrateur et auteur de BD Benyoucef Abbas Kebir, lui, animera une rencontre intitulée « Petit Omar, l’enfant de la Casbah », à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse.

Le public aura aussi l’occasion de découvrir des expositions mettant en avant les créations BD sur les Jeux méditerranéens d’Oran (2022), « Ali la Pointe » de Benyoucef Abbas Kebir et la BD algérienne et le manga japonais.

Un hommage sera rendu à l’un des illustrateurs qui avait fait partie de l’équipe du célèbre magazine « M’quidech », bédéiste algérien Slimane Zeghidour à travers une exposition qu’on dédiera à ses œuvres.

En parallèle des expositions, des ateliers d’initiation à la BD et l’écriture de scénario seront au programme de cet événement, avec des activités pour les enfants et les jeunes, en plus d’ateliers sur la BD en langue amazighe.