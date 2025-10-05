La Bataille d’Alger s’invite devant DiCaprio : quand Hollywood s’inspire du film de Pontecorvo

Sorti en salles en septembre 2025, le dernier film de Thomas Anderson, « One Battle After Another« , regorge de scènes marquantes. La plus éloquente est sans doute est celle où le personnage de Bob, incarné par Leonardo DiCaprio, s’affale sur son canapé pour regarder « La Bataille d’Alger« .

« One Battle After Another » marque un tournant pour le réalisateur Thomas Anderson. Il s’éloigne des drames psychologiques subtils (There Will Be Blood), des fresques chorales (Magnolia) ou des chroniques légères (Licorice Pizza), pour offrir un thriller percutant.

Le film raconte l’histoire de Bob, un ancien révolutionnaire vivant en marge avec sa fille Willa, particulièrement débrouillarde. Leur vie cachée bascule lorsque l’ennemi juré de Bob resurgit après seize ans d’absence, coïncidant avec la disparition de Willa. Bob doit alors se lancer dans une quête acharnée, obligé d’affronter enfin les conséquences violentes de son passé.

La Bataille d’Alger inspire Hollywood

Le nouveau film de Paul Thomas Anderson démarre fort au box-office mondial, cumulant 48.5 millions de dollars. Le réalisateur y intègre La Bataille d’Alger (1966), non pas comme un clin d’œil, mais comme un élément scénaristique clé. La présence de l’œuvre de Gillo Pontecorvo, que regarde le personnage de Leonardo DiCaprio, précède une séquence d’assaut de l’armée américaine, établissant un lien parallèle entre les violences coloniales et les répressions contemporaines.

Le choix de cette séquence fait parfaitement sens, car La Bataille d’Alger est considérée comme « une épopée révolutionnaire intime » (selon Pauline Kael). Ce classique de Pontecorvo se concentre sur la Guerre d’indépendance algérienne, les opérations du FLN, mais aussi sur l’usage de la torture par l’armée française.

À travers la performance de DiCaprio, qui incarne un homme aux prises avec les contradictions d’une société prônant la liberté, le film déploie une mise en scène dense, symbolique et pleine de tensions politiques.

La Bataille d’Alger, l’héritage mondial

« La Bataille d’Alger » retrace la confrontation acharnée pour le contrôle de la Casbah d’Alger, en se concentrant sur l’histoire d’Ali La Pointe et l’affrontement entre le FLN et les parachutistes français de la 10e DP. Chef-d’œuvre acclamé, le film a été nommé trois fois aux Oscars et a remporté le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 1966. Il figure également parmi « Les 100 films italiens à sauver« .

Sorti en 1966, le film de Gillo Pontecorvo dépasse son sujet, la Guerre d’indépendance algérienne, pour s’imposer comme un pilier du cinéma politique international. Grâce à son style quasi-documentaire, son réalisme et sa représentation de la Guérilla urbaine, ce chef-d’œuvre a marqué et inspiré des générations entières de cinéastes.

En effet, son influence se ressent chez de nombreux réalisateurs, qu’ils soient animés par un engagement politique ou par le désir d’une représentation authentique des conflits.

