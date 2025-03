La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) obtient officiellement son agrément en France

Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzerd, a révélé que la Banque extérieure d’Algérie (BEA) a été officiellement agréée en France depuis le 16 janvier dernier.

Cette décision fait suite à l’approbation de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui a accordé la licence nécessaire à la banque pour offrir ses services bancaires à la communauté algérienne résidant à l’étranger.

L’annonce a été faite dans une réponse officielle du ministre à une question écrite du député Abdelouahab Yagoubi. Le ministre a précisé que les autorités publiques ont pris les mesures nécessaires pour faciliter l’ouverture de comptes bancaires au profit de la communauté nationale résidant à l’étranger, dans le cadre de l’expansion de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) en France.

Le ministre a souligné que ce projet est ouvert à toutes les banques algériennes à l’étranger, s’inscrivant dans les efforts des autorités financières algériennes pour renforcer les services bancaires destinés à la diaspora.

La BEA obtient l’autorisation officielle de s’implanter en France

Il a également indiqué que le lancement officiel du projet se fera à travers les agences algériennes de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA Internationale), spécialement ouvertes à cet effet.

Les opérations bancaires seront menées conformément aux accords financiers et juridiques internationaux, permettant ainsi à la Banque Extérieure d’Algérie de proposer ses services à la communauté algérienne à l’étranger sous la supervision conjointe de la Banque d’Algérie et de la Banque Centrale Européenne, et ce, dans le respect des normes financières en vigueur.

Par ailleurs, les autorités financières algériennes travaillent actuellement à moderniser l’infrastructure des banques publiques à travers des projets numériques visant à promouvoir l’inclusion financière.

Une feuille de route a également été élaborée en coordination avec l’Association des banques et établissements financiers (ABEF) et les autorités gouvernementales pour accélérer la digitalisation financière.

L’agrément de la Banque Extérieure d’Algérie en France devrait permettre de renforcer les transactions bancaires de la diaspora algérienne.

Les membres de la communauté pourront ainsi ouvrir différents types de comptes bancaires, effectuer des transferts d’argent entre leurs comptes à l’étranger et en Algérie, et bénéficier de diverses formules de transferts bancaires, y compris les services bancaires islamiques.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement algérien pour renforcer l’intégration financière entre le pays et sa diaspora, tout en facilitant la gestion des fonds des expatriés selon les normes bancaires internationales les plus récentes.