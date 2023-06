La banque des BRICS, la NDB, se dit « favorable » à l’adhésion de l’Algérie

La Nouvelle Banque de développement (NDB) des BRICS voit d’un bon œil l’intention de l’Algérie de devenir membre à part entière de cette institution financière multilatérale.

En marge d’un conclave sur l’économie internationale organisé en France, le ministre des Finances, Laâziz Faïd et Dilma Roussef, présidente de la NDB, ont eu l’occasion de discuter sur les modalités pratiques de cette adhésion ainsi que sur la nouvelle architecture financière mondiale.

La présidente de la NDB, Dilma Rousseff, a accueilli favorablement la demande d’adhésion de l’Algérie lors de sa rencontre avec le ministre Faïd lors d’un sommet sur un nouveau pacte financier mondial à Paris les 22 et 23 juin.

D’après le communiqué du ministère, les discussions entre Faïd et Roussef ont porté sur plusieurs sujets, dont le rôle des institutions financières multilatérales dans le financement du développement mondial.

En rejoignant les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et leur banque de développement, la New Development Bank (NDB), l’Algérie se rapproche du « nouveau centre de gravité » économique, financier, diplomatique et géopolitique mondial, qui attire de plus en plus de pays émergents.

La NBD, basée à Shanghai, vise à fournir un financement important pour répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux de différents pays. La banque, qui a un capital initial de 100 milliards de dollars, a récemment accueilli quatre nouveaux membres, dont l’Uruguay, l’Égypte, le Bangladesh et les Émirats arabes unis.

L’Algérie veut adhérer à l’organisation de Coopération de Shanghai

Plus tôt dans le mois, le ministre des Affaires Étrangères, Ahmed Attaf, avait affirmé au média italien Nova la volonté de l’Algérie de rejoindre la SCO (Shanghai Coopération Organisation).

« Nous avons exprimé notre intention de rejoindre les BRICS et attendons avec impatience le sommet qui se tiendra en Afrique du Sud en août… En outre, nous avons également demandé à devenir pays observateur dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai »

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de réorientation politique ordonnée par le Président Tebboune lui-même.

« Dans la lecture stratégique du Président de la république, un centre de gravité s’est formé en Asie centrale. Afin de préserver et de défendre les intérêts nationaux de notre pays, le Président a donc significativement orienté la diplomatie algérienne vers cette région du monde » déclare ce dernier.