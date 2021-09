La Banque d’Algérie dévoile une nouvelle pièce de monnaie

Après avoir émis en mars dernier le nouveau billet de 2000 DZD, aujourd’hui la banque d’Algérie revient avec une nouvelle pièce métallique de 100 dinars.

Selon un règlement publié ce jeudi 2 septembre au Journal officiel, la banque d’Algérie a dévoilé sa nouvelle pièce de monnaie. Cette dernière est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable, de couleur gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne, de couleur jaune rosâtre.

Au centre de cette nouvelle pièce ainsi que sur son avers, l’effigie du martyr Ali Amar a été gravé avec un triple millésime Hégirien, Grégorien et Amazigh de l’année de frappe : 2971 – 2021 – 1443. Ce dernier a été apposé à l’intérieur de la couronne sur la partie inférieure de la pièce.

L’euro à la hausse au marché parallèle

Quelque jours après le renforcement du programme des vols internationaux, la valeur de l’Euro a déjà entamée sa hausse au marché parallèle.

Au marché noir du square Port-Saïd à Alger, les affaires reprennent pour les cambistes. En effet, un Euro s’échange aujourd’hui contre 213.50 dinars algériens à la vente et 212.50 DZD à l’achat.

D’un autre côté, la monnaie américaine, elle observe une hausse. Un Dollar Américain est cédé par les cambistes contre pas moins de 181 DZD à la vente et 179 dinars algériens à l’achat. Enfin, la Livre Sterling se vend de plus en plus cher. Un seul Pound est cédé contre 242 DZD à la vente et 239 DZD à l’achat.