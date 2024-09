La 3e édition du Salon Educteck s’ouvre à Alger : l’innovation au service de l’apprentissage

La 3e édition du Salon de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et des technologies de la connaissance (Educteck) a ouvert ses portes mardi au Palais des expositions d’Alger. Cet événement majeur rassemble près de 100 exposants et se déroule sous le slogan évocateur : « L’intelligence collective au service de l’apprentissage ». L’objectif principal est de créer un espace de dialogue et d’innovation dédié à l’amélioration de l’éducation en Algérie.

Un salon centré sur l’innovation et la réflexion

Le commissaire du salon, Abdenour Derias, a souligné que l’édition 2024 est conçue pour être « plus riche et variée en termes d’innovations et de débats sur l’avenir de l’éducation et de la formation professionnelle ».

Une attention particulière est portée à l’apprentissage en ligne, un domaine en plein essor, qui pourrait transformer durablement les méthodes éducatives dans le pays.

Pendant quatre jours, les participants, issus des secteurs de l’éducation, de la numérisation, des technologies de la connaissance ainsi que de l’intelligence artificielle, auront l’occasion de découvrir les dernières innovations, d’échanger leurs expériences et de développer des nouvelles compétences.

Le programme prévoit des conférences et débats intensifs sur des sujets variés, allant de l’intégration des technologies dans l’enseignement jusqu’à l’avenir de la formation professionnelle.

Renforcer la coopération entre les institutions éducatives et les entreprises

L’un des moments forts de cette édition est la collaboration entre l’Institut national de recherche en éducation (INRE) et les divers établissements d’enseignement présents.

Radia Bernaoui, directrice de l’INRE, a déclaré que ce partenariat, le premier du genre, vise à « améliorer le niveau d’éducation à travers l’utilisation des technologies de pointe au service des générations futures ».

Elle a également mis en avant l’importance de cette rencontre entre les institutions de recherche et les entreprises économiques, permettant d’explorer les possibilités de coopération.

L’objectif est de répondre aux besoins économiques du pays tout en renforçant le lien entre la recherche scientifique et le développement durable.

Cette initiative pourrait également encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes, un enjeu crucial pour le futur de l’Algérie.

Un événement sous le signe de la jeunesse et de la technologie

Sous le patronage du ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ainsi que du ministère des Postes et Télécommunications, le salon Educteck bénéficie d’un soutien important des autorités.

Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) y participe également, soulignant l’intérêt national pour la formation des jeunes et leur intégration dans les secteurs technologiques et innovants.

En définitive, ce salon constitue une plateforme essentielle pour réfléchir à l’avenir de l’éducation en Algérie, tout en facilitant les synergies entre le monde académique, les entreprises et les jeunes talents.