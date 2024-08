La 1ʳᵉ compagnie de transport maritime en Algérie est née : quelles sont les ambitions de Madar MMC ?

Dans un contexte marqué par une volonté de renforcer le tissu économique national et de diversifier les activités, le groupe public Madar Holding vient de faire une annonce majeure.

Ce jeudi 22 août, il a officialisé la création d’une nouvelle filiale, Madar Maritime Company (MMC), dédiée au transport et à la logistique maritimes.

Cette décision s’inscrit dans un contexte marqué par une forte dépendance de l’Algérie envers les compagnies étrangères pour ses importations, qui représentent près de 95% du volume total. Face à cette situation, le groupe Madar entend combler ce vide et renforcer la souveraineté nationale dans ce domaine stratégique.

En investissant massivement dans ce secteur vital, Madar Holding ne se contente pas de diversifier ses activités. Il s’agit bel et bien d’un pari sur l’avenir, visant à renforcer la compétitivité de l’économie algérienne et à favoriser les échanges commerciaux.

🟢 À LIRE AUSSI : L’usine BAIC de Batna rouvre ses portes : bientôt des voitures made in Algeria à prix cassés ?

Grâce à cette nouvelle filiale, le pays pourra compter sur un opérateur national capable d’assurer des services de transport maritime de qualité, réduisant ainsi la dépendance aux transporteurs étrangers.

En acquérant son premier navire, Madar Holding pose les jalons d’une flotte moderne et performante, capable de répondre aux besoins croissants du marché : « s’investissant dans ce secteur vital et avec l’acquisition de son premier navire, Madar Holding s’engage à jouer un rôle clé dans le dynamisme et la croissance économique de notre pays, en assurant des services de transport maritime de qualité pour soutenir les échanges commerciaux », explique le communiqué.

Madar Maritime Company : Un pas de plus vers l’autonomie économique de l’Algérie

Forte de ses importantes ressources financières, la compagnie prévoit d’acquérir de nouveaux navires aux capacités variées afin de renforcer sa flotte et d’élargir son offre de services, comme le souligne le communiqué : “Madar Maritime Company a également bénéficié de moyens financiers conséquents, lui permettant l’achat de nouveaux navires de différents usages et capacités pour renforcer sa flotte”.

En lançant Madar Maritime Company, l’Algérie marque sa volonté de diversifier son économie et de réduire sa dépendance envers les importations. Ce projet ambitieux devrait non seulement créer de nouveaux emplois mais également renforcer la position de l’Algérie en tant que plateforme logistique en Afrique du Nord.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle usine de lait à Alger : une capacité d’un million de litre par jour

Rappelons que, parallèlement à ce développement dans le secteur maritime, Madar, via sa filiale Tafadis, a récemment acquis l’usine de sucre du groupe Mazouz, saisie dans le cadre des vastes opérations de récupération des biens mal acquis durant le régime Bouteflika.

Tafadis compte investir dans la production de sucre à partir de la betterave sucrière que l’Algérie cherche à cultiver dans le Sahara, renforçant ainsi l’autonomie du pays en matière d’approvisionnement en sucre et diversifiant son tissu industriel.

En somme, la création de Madar Maritime Company s’annonce comme un tournant majeur pour le secteur maritime algérien. En s’engageant dans le secteur maritime, le groupe public contribue au renforcement de l’économie nationale et à la diversification de ses activités.

Avec une flotte moderne et des ambitions clairement affichées, Madar Maritime Company s’impose d’ores et déjà comme un acteur majeur du transport maritime en Algérie.