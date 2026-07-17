La 1ʳᵉ au BAC 2026 casse les codes : Gueroumi Bouchra Hibat Allah révèle son choix universitaire (vidéo)

Longtemps restée discrète sur son avenir universitaire, Gueroumi Bouchra Hibat Allah a finalement levé le voile sur son choix. Première au baccalauréat 2026 en Algérie avec une moyenne exceptionnelle de 19,26/20, la brillante élève du lycée Bouzira Ahmed de Tiaret, en filière Technique-Mathématiques, poursuivra ses études en architecture.

Depuis l’annonce des résultats, la jeune lauréate a multiplié les interviews. Pourtant, elle avait toujours refusé de dévoiler la filière qu’elle comptait rejoindre. Elle estimait qu’une telle décision relevait avant tout d’un choix personnel et mûrement réfléchi. C’est finalement lors de son passage dans l’émission Alamatni El Hayat (« La vie m’a appris ») qu’elle a mis fin au suspense.

« Vous me verrez en architecture » : la première lauréate du BAC 2026, Gueroumi Bouchra Hibat Allah dévoile son choix universitaire

Face aux caméras, la jeune prodige Bouchra Gueroumi n’a pas cédé à la pression sociale et a annoncé qu’elle intégrerait une formation en architecture. « Vous me verrez en architecture à l’avenir, car j’ai une grande passion pour ce domaine. Lorsqu’une personne est passionnée par un métier, elle finit forcément par y exceller », a-t-elle déclaré.

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Ce choix ne surprendra pas ceux qui ont suivi ses précédentes interventions médiatiques. À plusieurs reprises, la première du bac 2026 avait expliqué qu’elle ne souhaitait pas se laisser guider par les attentes du public. Elle avait notamment rejeté l’idée selon laquelle un excellent classement devait automatiquement conduire vers des filières considérées comme les plus prestigieuses ou les plus en vogue, comme l’intelligence artificielle.

La jeune bachelière reconnaît qu’elle aurait les capacités de réussir dans ce type de cursus. Toutefois, elle estime que la réussite ne repose pas uniquement sur les résultats scolaires. Selon elle, la créativité et l’épanouissement naissent avant tout de la passion. Elle a d’ailleurs confié qu’elle ne se voyait pas travailler exclusivement derrière un écran dans cinq ans, préférant évoluer dans un domaine qui lui permet de concrétiser ses idées et de contribuer au développement du secteur du bâtiment.

Le message de Gueroumi Bouchra Hibat Allah aux futurs majors du baccalauréat en Algérie

Au-delà de son propre parcours, Bouchra Gueroumi souhaite faire évoluer les mentalités. Dans une précédente interview, elle avait adressé un message à ceux qui, demain, occuperont sa place. Elle les invitait à ne pas subir les attentes de leur entourage et à choisir une spécialité qui correspond réellement à leurs aspirations.

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Pour elle, aucune filière ne mérite davantage de considération qu’une autre. Chaque domaine offre des perspectives et permet d’apporter sa contribution à la société. Son parcours illustre ainsi une conviction. L’excellence ouvre de nombreuses portes, mais c’est la passion qui doit déterminer le chemin à suivre.