La 1ʳᵉ au BAC 2025 révèle son choix universitaire et ses ambitions pour servir l’Algérie

Rawnak Zani, originaire de la wilaya de Souk Ahras, continue de faire parler d’elle. Première lauréate au baccalauréat algérien 2025 avec la moyenne exceptionnelle de 19,70/20, elle s’impose aujourd’hui comme l’un des visages les plus prometteurs d’une jeunesse algérienne ambitieuse et visionnaire.

Lors d’une récente interview accordée à la chaîne El Bilad TV, la brillante élève s’est livrée sur son parcours, ses choix d’orientation universitaire, et ses aspirations futures.

Rawnak Zani choisit l’intelligence artificielle et rêve des États-Unis pour mieux servir l’Algérie

Pour ses préinscriptions universitaires, Rawnak Zani a opté pour l’intelligence artificielle, une spécialité d’avenir, au pôle universitaire de Sidi Abdellah. Un choix pleinement réfléchi, motivé par sa volonté de contribuer au développement technologique de l’Algérie.

Elle nourrit également l’ambition de poursuivre ses études aux États-Unis, où le domaine est particulièrement avancé, afin d’acquérir une expertise de haut niveau. Mais son objectif final est de revenir en Algérie pour mettre ses compétences au service de son pays. Une volonté affirmée de faire partie de cette génération de jeunes qui veulent porter le progrès national.

De l’élève ordinaire à la première lauréate au BAC 2025 en Algérie

Bien que son nom soit aujourd’hui associé à l’excellence, le parcours de Rawnak Zani n’a pas toujours été jalonné de performances exceptionnelles. Élève ordinaire durant le primaire, elle a progressivement développé une vraie rigueur et une passion pour les études. Gravissant les échelons avec persévérance jusqu’à se hisser au sommet du classement national au Bac 2025.

C’est dans la filière génie électrique que Rawnak a brillé, réalisant un sans-faute impressionnant dans plusieurs matières. Des 20/20 en technologie, mathématiques, sciences physiques, langue arabe et même en éducation physique, des disciplines à fort coefficient. Son relevé de notes a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Suscitant l’admiration de milliers d’internautes.

Enfin, avec sa détermination, son esprit tourné vers l’innovation, et son profond attachement à l’Algérie, Rawnak Zani incarne l’espoir d’une nouvelle génération prête à transformer les défis du présent en opportunités pour l’avenir. En choisissant l’intelligence artificielle comme champ d’expertise, elle fait bien plus qu’un choix académique. Elle affirme une vision claire d’un futur où la jeunesse algérienne sera actrice du progrès et du renouveau du pays.