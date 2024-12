L’Algérie fait appel à ses talents expatriés : portail national de compétences bientôt lancé

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de mobilisation des compétences nationales à l’étranger en finalisant la mise en place d’un portail numérique dédié.

Annoncé par Sofiane Chaïb, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Communauté nationale à l’étranger, ce projet ambitieux vise à établir une connexion directe entre les scientifiques, experts et chercheurs algériens établis à l’international, et les institutions locales telles que les universités, entreprises et centres de recherche.

Le deuxième atelier consacré aux énergies renouvelables a eu lieu hier, le 25 décembre 2024 à Alger. Lors de cet événement, les responsables du projet ont présenté la plateforme. En effet, cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement, qui souhaite exploiter pleinement le potentiel de la diaspora algérienne.

Portail national des compétences algériennes : un nouvel outil pour connecter la diaspora aux projets nationaux

En effet, ce portail de compétences algériennes à l’étranger a été discuté hier lors de l’atelier. Ce dernier était consacré aux énergies renouvelables, et a couvert diverses thématiques comme l’hydrogène vert, le stockage d’énergie et la gouvernance de la transition énergétique. À présent, le projet est dans sa phase finale. Le portail national des compétences établies à l’étranger sera donc lancé prochainement. Voici les principaux objectifs de cette plateforme :

La mise en relation des compétences algériennes de la diaspora avec les universités, les entreprises et les centres de recherche en Algérie, dans une démarche de collaboration productive ;

avec les universités, les entreprises et les centres de recherche en Algérie, dans une démarche de collaboration productive ; Le renforcement des synergies entre les institutions locales et les Algériens établis à l’étranger . En outre, faciliter le transfert de connaissances et de technologies ;

. En outre, faciliter le transfert de connaissances et de technologies ; La contribution des experts algériens à l’étranger au développement socio-économique national. En intégrant leur expertise dans des projets touchant aux secteurs clés comme les énergies renouvelables ;

Enfin, en maximisant l’apport de la diaspora sur une large gamme de projets nationaux. Ce portail permettra également de soutenir les secteurs économiques et scientifiques en Algérie.

L’impact des chercheurs algériens à l’international : une contribution essentielle pour le progrès de l’Algérie

En effet, les algériens brillent dans plusieurs domaines à l’étranger. Voici quelques noms qui figurent parmi les experts de renommée mondiale, qui ont contribué à des projets d’envergure :

Kamel Youcef Toumi : professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), États-Unis, spécialiste dans les technologies avancées ;

: professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), États-Unis, spécialiste dans les technologies avancées ; Karim Zaghib : chercheur à l’Université Concordia, Canada, reconnu pour son travail dans le domaine des batteries et des énergies renouvelables ;

: chercheur à l’Université Concordia, Canada, reconnu pour son travail dans le domaine des batteries et des énergies renouvelables ; Abdeslam Djeghdir : scientifique basé en France, impliqué dans des initiatives de recherche de haut niveau ;

: scientifique basé en France, impliqué dans des initiatives de recherche de haut niveau ; Yacine Boulferad : expert basé en Norvège, spécialisé dans les solutions énergétiques et climatiques ;

: expert basé en Norvège, spécialisé dans les solutions énergétiques et climatiques ; Noureddine Melikechi : chercheur de renommée mondiale ayant collaboré avec la NASA ;

: chercheur de renommée mondiale ayant collaboré avec la NASA ; Belkacem Haba : expert dans le domaine des technologies, inventeur et chercheur distingué ;

: expert dans le domaine des technologies, inventeur et chercheur distingué ; Nesrine Ragguem : médecin et directrice de l’Institut de cardiologie de Montréal, Canada ;

En somme, le gouvernement s’efforce de créer des mécanismes concrets pour renforcer les liens entre la diaspora et l’Algérie. À travers des initiatives telles que ce portail de compétences. Qui s’inscrit dans une vision nationale portée par le président Abdelmadjid Tebboune.