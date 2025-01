L’Algérie tiendra-t-elle ses promesses économiques en 2025 ? Les experts répondent

2025 s’annonce comme une année charnière pour l’économie mondiale, marquée par une résilience face aux défis persistants. En Algérie, les prévisions économiques laissent entrevoir une stabilité, portée par des secteurs clés comme l’énergie, l’agriculture et l’industrie.

Selon les experts, l’Algérie semble en bonne voie pour stabiliser son économie. Cette perspective repose sur plusieurs éléments concrets : la hausse attendue de la production agricole, l’expansion des investissements dans l’énergie et le lancement de projets miniers stratégiques. Par ailleurs, le secteur industriel, encore peu développé, pourrait connaître un nouvel élan grâce à des projets d’investissement en cours.

À l’échelle mondiale, en 2025, l’économie devrait maintenir un rythme de croissance modéré, portée par une inflation en baisse et une reprise des échanges commerciaux. Décryptons les tendances économiques de cette nouvelle année, selon les perspectives des professionnels du domaine.

Algérie 2025 : énergie, agriculture et industrie, les clés de la stabilité économique

L’Algérie aborde 2025 avec des perspectives économiques encourageantes, selon l’expert Mourad Kouachi. La stabilité des marchés énergétiques, notamment le gaz naturel et le pétrole, joue un rôle central. Ces ressources restent un pilier de l’économie, avec des prévisions d’augmentation des investissements, de la production et des exportations. Le pays prévoit également la diversification économique, pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Et ce, en se tournant notamment à l’agriculture et au secteur de l’industrie.

En effet, le secteur agricole devrait connaître une croissance significative en 2025. Avec une production évaluée à 37 milliards de dollars en 2024, soit 15 % du PIB, l’Algérie vise l’autosuffisance pour plusieurs produits stratégiques. Les partenariats internationaux, comme ceux conclus avec l’Italie et le Qatar, renforcent cette dynamique.

🟢 À LIRE AUSSI : Première exportation de 2025 : l’Algérie envoie 500 T d’oignons rouges vers ce pays voisin

Par ailleurs, l’industrie, longtemps négligée, devient une priorité en 2025. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récemment évoqué la « désertification industrielle ». Un défi majeur pour un secteur qui contribue à moins de 5 % de la production nationale. Cependant, plus de 11 000 projets, dont la moitié dans l’industrie, ont été enregistrés par l’Agence Algérienne pour la Promotion de l’Investissement (AAPI). Leur mise en œuvre pourrait redynamiser ce secteur clé.

En outre, les infrastructures bénéficient d’un engagement fort de l’État, des efforts qui pourront faire la différence dans le paysage économique de l’Algérie en 2025. L’élargissement des ports, des aéroports et des lignes ferroviaires vise à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d’investissements, locaux comme étrangers.

Économie mondiale 2025 : croissance, inflation et défis géopolitiques

À l’échelle internationale, l’économie mondiale devrait afficher une croissance de 3,3 % en 2025, selon l’OCDE. Cette résilience s’explique par une inflation en baisse, passant de 5,4 % en 2024 à 3,8 % en 2025, et une reprise des échanges commerciaux, qui devraient augmenter de 3,6 %.

Aux États-Unis, le PIB devrait progresser de 2,8 % en 2025, tandis que la zone euro table sur 1,3 %, maintenant ainsi un rythme de croissance modéré. Le Japon, quant à lui, anticipe une croissance de 1,5 %. En revanche, la Chine, après avoir amorcé une courbe Bessières en 2024, son économie risque de continuer de baisser en 2025, avec une prévision de 4.7 % de croissance.

🟢 À LIRE AUSSI : LF 2025 : Voici les 4 mesures économiques qui entrent en vigueur dès ce 1ᵉʳ janvier

Cependant, en 2025, l’économie mondiale sera exposée à certains défis structurels. Notamment, les pénuries de main-d’œuvre, ainsi que les ratios d’endettement public qui augmentent. Pour y faire face, les banques centrales devront ajuster leurs politiques monétaires avec prudence, selon mes experts.