L’Algérie réceptionne son 2ᵉ bombardier d’eau russe « Beriev Be-200ES »

Le second avion bombardier d’eau de fabrication russe, Beriev Be-200ES, a récemment rejoint la flotte de l’armée de l’air algérienne. L’appareil, désormais immatriculé 7T-VPW, a atterri à l’aéroport militaire de Boufarik, après un voyage planifié depuis son lieu de fabrication en Russie.

Le chemin jusqu’à Boufarik a nécessité une escale technique à l’aéroport de Monastir, en Tunisie, avant que l’avion n’effectue son dernier vol jusqu’en Algérie. Ce nouvel hydravion fait suite au premier Beriev Be-200ES, reçu en janvier 2023.

Avec ses capacités polyvalentes, ce modèle russe de bombardier d’eau peut transporter jusqu’à 13 000 litres d’eau ou de retardant. Son acquisition marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités nationales de lutte contre les incendies.

Le second hydravion Beriev Be-200ES atterrit en Algérie : une flotte qui s’étoffe progressivement

l’Algérie avance dans son ambition de constituer une flotte aérienne performante pour faire face aux catastrophes, notamment aux feux de fortes. De plus, elle ne s’arrête pas aux deux hydravions russes Beriev Be-200ES reçus. Deux autres bombardiers d’eau du même type sont commandés et viendront s’ajouter dans les prochaines années, une fois leur fabrication achevée.

En effet, l’Algérie exploite déjà une flotte opérationnelle de douze Air Tractors. Des avions plus légers et agiles, adaptés aux interventions rapides. Cependant, des bombardiers d’eau plus puissants, tels que le modèle Beriev Be-200ES, deviennent indispensables en raison des feux de forêt qui frappent plusieurs régions de l’Algérie et qui sont de plus en plus fréquents et destructeurs.

🟢 À LIRE AUSSI >> Ces 5 objets sont INTERDITS d’entrée en Algérie (drones, GPS…)

Ayant fait ses preuves lors des feux de forêt de 2022, le Beriev Be-200ES est en effet très efficace dans les conditions difficiles. Avec une capacité d’emport de 13 000 litres d’eau ou de retardant, il peut couvrir de vastes zones lors des largages. En outre, il est capable de décoller et d’atterrir sur des pistes conventionnelles ou directement sur l’eau, offrant une grande flexibilité pour les interventions dans des zones reculées. Sa robustesse et son efficacité en font un atout majeur dans la lutte contre les incendies, mais également pour des missions humanitaires ou de transport d’urgence.

The second Algerian Beriev Be-200ES firefighter aircraft, registered as 7T-VPW, has joined the fleet. This follows the delivery of the first aircraft, 7T-VPV, in September 2023. #Algeria #Firefighting #Be200ES #Aviation pic.twitter.com/mihK1xIKGd — KAD-GHANI (@kad_ghani) December 12, 2024

Ingénieurs algériens et savoir-faire russe : un partenariat technique autour des Beriev Be-200ES

L’intégration de ces avions dans la flotte algérienne est le fruit d’une collaboration étroite avec le constructeur russe Beriev Aircraft Company. En plus de la livraison des appareils, le partenariat comprend :

La formation d’équipages algériens en Russie pour le pilotage et l’intervention en situation de crise ;

pour le pilotage et l’intervention en situation de crise ; Le transfert de compétences techniques pour assurer un entretien local de ces appareils sophistiqués ;

Cela dit, le partenariat entre l’Algérie et la Russie dans le domaine de la défense civile va au-delà d’une simple affaire commerciale. Il couvre également un transfert de compétences pour pouvoir tirer pleinement parti de ces avions sophistiqués.

Ainsi, des équipes d’ingénieurs algériens ont été formées sur place en Russie. Ils ont assisté et contribué à la fabrication des bombardiers Beriev Be-200ES. Sous la supervision directe des experts de Beriev Aircraft Company. Cette formation approfondie a notamment été portée sur :

Les techniques de décollage et d’atterrissage sur des pistes conventionnelles et des plans d’eau. Ainsi que les manœuvres spécifiques au Beriev Be-200ES ;

sur des pistes conventionnelles et des plans d’eau. Ainsi que les manœuvres spécifiques au Beriev Be-200ES ; Les techniques d’écopage dans différents types de plans d’eau (lacs, barrages, mers) ;

dans différents types de plans d’eau (lacs, barrages, mers) ; L’optimisation des trajectoires de largage pour maximiser la couverture. Ainsi que l’ adaptation aux conditions météorologiques ;

La maintenance et l’entretien technique des composants spécifiques de l’avion ;

des composants spécifiques de l’avion ; La gestion des missions urgentes : vols dans des zones difficiles et coordination des interventions en situation de crise ;

🟢 À LIRE AUSSI >> Un souffle de modernité pour Alger : les grands projets dévoilés (transport, urbanisme…)

En somme, l’Algérie dispose désormais de deux bombardiers d’eau russes Beriev Be-200ES, et d’un équipage aguerri. Ainsi, deux autres avions du même modèle sont en fabrication. Le pays se dote alors des moyens efficaces pour renforcer sa flotte aérienne et faire face aux feux de forets.