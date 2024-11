L’Algérie lance sa plus grande usine ferroviaire en collaboration avec le géant chinois CRCC

Une usine ultramoderne de fabrication de traverses ferroviaire vient d’ouvrir ses portes à Hassi-Khebi, à Tindouf ! Ce projet colossal, en partenariat avec le géant chinois, CRCC (China Railway Construction Corporation), a pour objectif d’exploiter les richesses minières du sud algérien.

De plus, avec une surface de 91000 m² et une capacité de production de 3000 traverses par jour, cette usine s’apprête à transformer l’industrie ferroviaire en Algérie, tant à l’échelle continentale que mondiale.

Ce coup d’envoi a eu lieu dimanche, 10 novembre 2024. La cérémonie d’inauguration de la nouvelle usine a rassemblé le wali de la wilaya de Tindouf, Mustapha Dahou, le représentant du maître d’ouvrage, Benrabia Dahou, ainsi que le directeur de CRCC, Xu Huaxiang.

Les parties prenantes de ce projet se sont exprimé lors de la cérémonie. Le directeur de CRCC a fait part de son honneur de contribuer au développement économique du sud algérien.

Il a affirmé que « la société CRCC Algérie était honorée de pouvoir contribuer à la construction de cette ligne minière de l’Ouest algérien, participant ainsi au développement économique et social de la région ». « Nous nous engageons à mener ce projet avec rigueur, en respectant les délais et en garantissant une qualité optimale. Afin de faire de ce projet un modèle de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l’Algérie », a-t-il ajouté.

CRCC – Cosider TP : coopération stratégique pour la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet

Il est à noter que cette usine est la plus grande de ce genre en Algérie, car elle produira des traverses de 2,60 m et 3000 unités / jour. Lorsqu’elle atteindra sa pleine capacité de production, cette usine, qui emploie actuellement 152 travailleurs comptera un effectif dépassant 400 employés, ce qui s’inscrit dans les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en matière de création d’emplois dans les régions du sud.

En outre, avec sa grande capacité de production, cette usine ferroviaire permettra de réduire le délai d’approvisionnement pour le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet. En collaboration avec la société nationale Cosider TP.