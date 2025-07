L’Algérie confie un projet gazier de 855 millions de dollars à une entreprise chinoise

Le groupe énergétique chinois Jereh Oil & Gas Engineering a obtenu un contrat de 855 millions de dollars auprès de Sonatrach, la compagnie pétrolière et gazière nationale. Ce contrat porte sur l’exécution d’un projet d’infrastructure gazière de grande envergure dans le champ de Rhourde Nouss, situé à Illizi, dans le sud-est de l’Algérie.

Le Jereh Group, basé à Yantai (en Chine), a annoncé cet accord majeur ce mardi 15 juillet 2025. Il représente l’une des plus importantes transactions internationales dans le domaine des infrastructures énergétiques impliquant une entreprise chinoise en Afrique du Nord cette année.

Dans le cadre de cet accord, Jereh construira une nouvelle station de compression de gaz sur le champ de Rhourde Nouss et réalisera des travaux de modernisation des pipelines associés. Le groupe chinois s’assurera que l’installation est équipée pour gérer une capacité accrue, tout en s’alignant sur les normes algériennes d’efficacité carbone et de sécurité. Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’Algérie de moderniser son infrastructure de gaz naturel pour renforce son rôle de fournisseur clé de gaz, notamment vers l’Europe.

Sonatrach, qui gère plus de 90 % des ressources en hydrocarbures du pays, recherche activement des partenariats internationaux. Elle vise ainsi à répondre à une demande énergétique croissante tout en améliorant l’efficacité et la durabilité de ses installations.

En outre, en attribuant ce contrat à Jereh Oil & Gas Engineering, l’Algérie continue de consolider ses liens économiques et énergétiques avec la Chine.

Quelles sont les retombées économiques du méga-contrat Sonatrach – Jereh

Le contrat de 855 millions de dollars doit créer des centaines d’emplois en Algérie. Il vise également à favoriser le transfert de connaissances et à stimuler la demande de services dans les secteurs de l’ingénierie et de la construction. Le projet devrait démarrer plus tard en 2025, avec un achèvement échelonné prévu d’ici à 2028.

« Ce projet démontre les solides capacités d’exécution et l’expertise technique de Jereh dans la livraison d’infrastructures gazières complexes et de grande valeur », a déclaré un porte-parole de l’entreprise chinoise. Et d’ajouter : « Nous sommes fiers de soutenir Sonatrach et le gouvernement algérien dans la réalisation de leurs objectifs énergétiques. »

Par ailleurs, le champ de Rhourde Nouss, niché dans le bassin d’Illizi, figure parmi les gisements gaziers les plus productifs d’Algérie. L’Algérie se positionne également comme le premier producteur de gaz naturel en Afrique et le troisième fournisseur de gaz de l’Europe, derrière la Norvège et la Russie.

En résumé, voici mes six points clés à retenir du contrat conclu entre Sonatrach et Jereh Oil & Gas Engineering :

Valeur du contrat : 855 millions de dollars à Jereh Oil & Gas Engineering

855 millions de dollars à Jereh Oil & Gas Engineering Organisme attributaire : Sonatrach (Algérie)

Sonatrach (Algérie) Lieu du projet : Champ gazier de Rhourde Nouss (wilaya d’Illizi)

Champ gazier de Rhourde Nouss (wilaya d’Illizi) Détails du projet : Station de compression de gaz, modernisation des pipelines

Station de compression de gaz, modernisation des pipelines Date de début : fin 2025

fin 2025 Importance : Renforce la coopération énergétique Chine-Algérie et stimule la capacité d’exportation de gaz de l’Algérie

À propos du champ gazier Rhourde Nouss et de Jereh Oil & Gas Engineering

Le champ gazier de Rhourde Nouss se situe dans la wilaya d’Illizi. Il produit du gaz naturel et des condensats. Les réserves prouvées totales du champ gazier de Rhourde Nouss s’élèvent à environ 370 milliards de mètres cubes (13 billions de pieds cubes). Sa production devrait atteindre 48,3 millions de mètres cubes par jour (1,69 milliard de pieds cubes/jour).

Le groupe chinois Jereh vise à s’imposer comme un leader mondial du marché high-end du pétrole et du gaz. Récemment, l’entreprise a consolidé sa réputation en se classant 130ᵉ sur la liste ENR 2024 des 250 meilleurs entrepreneurs internationaux. La société a déjà mené à bien des projets pour d’importantes compagnies nationales dans la région MENA, notamment la Kuwait Oil Company, ADNOC et Sonatrach en Algérie.