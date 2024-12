L’Académie française refuse d’intégrer Boualem Sansal

Dans un récent communiqué publié par l’Académie française, l’institution a exprimé sa solidarité à Boualem Sansal, l’écrivain franco-algérien arrêté en Algérie. Déclarant : « Tous les membres de notre académie ont hâte de voir cet écrivain, à la fois de France et d’Algérie, retrouver au plus vite la vie qui, jusqu’à présent, était la sienne, habitée par une obstinée volonté d’écrire et de ne pas subir ».

Par ailleurs, Jean-Christophe Rufin, romancier, diplomate et un des « Immortels » de l’Académie française, a proposé d’utiliser la procédure exceptionnelle de « présentation ». Pour ouvrir une élection urgente et attribuer l’un des fauteuils vacants à Boualem Sansal. Cependant, l’institution n’a pas voté en faveur de ce dernier.

Après un soutien unanime, l’Académie dit « NON » à l’élection de Boualem Sansal

La démarche de Jean-Christophe Rufin est perçue par de nombreuses figures de la littérature internationale, dont des prix Nobel et le président de l’Académie Goncourt. Comme un acte symbolique pour soutenir Boualem Sansal, décrit comme « un modèle de courage et d’engagement ».

Les responsables de l’Académie française ont, eux aussi, appelé à sa libération « sans délai ». De plus, ils ont applaudi l’initiative de Rufin et des lauréats du Grand Prix du roman.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Sansal : le Parlement européen s’en mêle, l’Algérie répond

Toutefois, bien que l’Académie française ait montré sa préoccupation pour Sansal. Et souligné qu’il est un candidat digne de siéger sous la Coupole parmi les Immortels. Elle a préféré ne pas aller jusqu’à formaliser sa candidature par la procédure de « présentation ». Refusant ainsi la proposition de Rufin. Ce dernier, déçu, a affirmé : « Cet échec aurait ancré l’Académie dans l’un des grands combats de notre temps. Où que ce soit, celui pour la liberté d’expression, de plus en plus menacée par la censure, la répression, l’obscurantisme ».

Par ailleurs, rappelons que la procédure proposée par Rufin avait été utilisée par le passé. Pour différentes personnalités comme des anciens présidents de la République ou des prix Nobel.

L’Académie française écarte Boualem Sansal et lui rend hommage

En effet, jeudi dernier, le 28 novembre 2024, une séance exceptionnelle a été organisée à l’Académie française pour discuter du cas de l’écrivain Boualem Sansal. Lors de cet échange, les académiciens ont exprimé leurs craintes quant aux « relations déjà tendues entre la France et l’Algérie ». Redoutant que cette démarche complique davantage la situation, ou qu’elle soit perçue comme une provocation envers les autorités algériennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Boualem Sansal : BHL, le philosophe entarté, s’en prend à l’Algérie

Cela dit, malgré l’unanimité sur le principe de soutenir Boualem Sansal. La proposition de l’élire à un fauteuil vacant a été rejetée par la majorité des académiciens présents (13 voix contre 6).

En revanche, l’Académie française a prévu de rendre un hommage solennel à Boualem Sansal ce 12 décembre. Lors de la cérémonie de remise de ses prix.