Kylian Mbappé promeut le tourisme en Algérie : ses paysages et ses trésors sous les projecteurs

Kylian Mbappé, la star du football, a partagé sur Instagram une série de stories mettant en lumière l’Algérie, dévoilant les paysages et les trésors du pays d’origine de sa mère, Faiza Lamari, à ses 123 millions d’abonnés.

Les photos partagées ont été prises lors d’un voyage des membres de son association, InspiredByKM, en Algérie. Une initiative qui permet de promouvoir les sites emblématiques et historiques du pays.

Kylian Mbappé fait la promotion du tourisme en Algérie

L’attaquant vedette du Real Madrid a lancé une campagne, via son association, visant à faire la promotion du tourisme en Algérie, pays d’origine de sa mère, à travers des images captivantes sur son patrimoine culturel et naturel.

Les photos présentées mettent en avant la beauté de sites algériens incontournables, à savoir : la Grande Mosquée d’Alger, la Casbah inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, les impressionnants paysages montagneux de la Kabylie. Accompagnées de musiques traditionnelles algériennes, ces images dévoilent au monde entier l’authenticité d’un séjour en Algérie.

« Ce voyage a été une immersion profonde dans la culture et la vie quotidienne des habitants« , écrit l’association sur son site officiel.

« Une expérience transformative »

Ces photos ont été prises lors d’un séjour des membres de son association, en Algérie, en avril 2024, qui s’est achevé par l’inauguration d’un nouveau stade de football. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du voyage de l’association, qui œuvre pour l’éducation et la culture des jeunes, au Cameroun, pays d’origine du père du footballeur.

Le voyage de cette association ne s’est pas limité à cette cérémonie, il a été une immersion profonde dans la culture et la vie quotidienne des habitants. En effet, dès leur arrivée en Algérie, les membres de l’association ont été chaleureusement accueillis par les citoyens algériens qui n’ont pas hésité un instant à partager des repas, des histoires et des rires avec eux. « Lors du Ramadan, nous avons eu l’honneur de fêter l’Aïd avec nos nouveaux amis, partageant leur joie et leur tradition dans un moment de communion et de solidarité« .

Par ailleurs, ce séjour était aussi l’occasion d’explorer les trésors de l’Algérie : à Alger, ils ont découvert la célèbre Casbah, avant de rendre hommage aux héros nationaux, notamment au monument des Martyrs. Leur périple s’est poursuivi ensuite à Tizi-Ouzou et Béjaïa pour découvrir les majestueuses montagnes et la diversité des paysages de la Kabylie.

