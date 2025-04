Kuala Lumpur, Guangzhou, Zanzibar… Air Algérie annonce de nouvelles lignes

Pour la prochaine saison hivernale, la compagnie aérienne nationale prévoit de lancer de nouvelles lignes aériennes directes vers plusieurs destinations en Afrique et en Asie. Il s’agit de ce qu’a révélé Hassania Kaoua, directrice commerciale d’Air Algérie.

Selon la même responsable, la réception des nouveaux avions d’Air Algérie permettra à la compagnie de lancer de nouvelles lignes à l’hiver 2025/2026.

À LIRE AUSSI : Été 2025 : Air Algérie casse les prix vers Paris, Rome, Francfort et d’autres destinations

Plusieurs nouvelles destinations prochainement au programme d’Air Algérie

Pour répondre à la forte demande de ses passagers, Air Algérie prévoit de renforcer son programme hivernal avec de nouvelles destinations. Et ce, avec de nouveaux vols long-courriers vers des villes lointaines, à l’exemple de Kuala Lumpur en Malaisie et Guangzhou en Chine.

Par ailleurs, la directrice commerciale d’Air Algérie prévoit également de renforcer son programme avec des liaisons aériennes à destination de nouvelles villes africaines. Il en est question de N’Djamena au Tchad, Zanzibar en Tanzanie et Libreville au Gabon. Ces vols seront opérés au départ de l’aéroport international Houari Boumediene à Alger.

Mais ce n’est pas tout. La première compagnie aérienne nationale prévoit de reprendre ses vols à destination d’Addis-Abeba en Éthiopie et de renforcer le nombre de ses vols entre la capitale Alger et Abuja au Nigeria. Une ligne récemment inaugurée par la compagnie aérienne nationale.

En plus de faire de l’aéroport d’Alger un véritable hub régional, l’objectif de cette initiative est de connecter le continent africain avec le réseau d’Air Algérie en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.

Adoption de nouvelles politiques de gestion des bagages

La réception des 16 nouveaux avions de la flotte nationale permettra d’opérer les nouveaux vols d’Air Algérie vers ces destinations. Cette commande sera livrée progressivement au cours des prochains mois, pour répondre à la demande croissante sur les billets de la compagnie.

Par ailleurs, pour réduire les délais d’attente et les retards, Air Algérie travaille à la révision de sa politique de gestion des bagages à main. Et ce, notamment grâce à l’adoption d’une nouvelle politique, dans ce sens, et la numérisation du processus de traitement des bagages et l’amélioration de la qualité des services.

Toujours dans le cadre de la transformation numérique, Air Algérie prévoit aussi de lancer un nouveau site électronique qui sera caractérisé par la modernité et l’interactivité de sa surface.

Au sujet de la nouvelle saison du Hadj 2025, Hassania Kaoua s’est félicitée pour la réussite de la numérisation du processus de commercialisation des vols d’Air Algérie, qui s’est déroulé via le portail électronique lancé par l’Office national du Pèlerinage et de la Omra.

À LIRE AUSSI : Vols Algérie – France : Tassili Airlines renforce son programme avec 3 nouvelles lignes