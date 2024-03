Kristin Richie : choisit l’Algérie pour passer le Ramadan

Kristin Richie, une rappeuse américaine, a récemment fait les gros titres en embrassant l’islam et en choisissant l’Algérie comme destination pour passer le mois sacré du Ramadan. Son voyage dans ce pays nord-africain a été marqué par des découvertes profondes et des rencontres inspirantes.

L’américaine, connue pour ses paroles percutantes et son engagement social, a surpris ses fans en annonçant sa conversion à l’islam.

Elle a partagé cette nouvelle sur ses réseaux sociaux, suscitant à la fois l’admiration et la curiosité. Mais pourquoi l’Algérie ? Pourquoi ce pays en particulier pour célébrer le Ramadan ?

Selon Richie, l’Algérie a toujours exercé une fascination sur elle.

« L’Algérie est un joyau méconnu, et je voulais vivre pleinement cette expérience spirituelle ici », a-t-elle déclaré lors d’une interview exclusive.

L’accueil chaleureux des Algériens pour Kristin Richie

À son arrivée à Alger, Richie a été accueillie à bras ouverts par la population locale. Les Algériens ont partagé avec elle leurs traditions, leurs coutumes et leur foi

« Chaque iftar partagé avec des familles algériennes était un moment de communion et de partage » a-t-elle confié.

Richie décrit le mois de Ramadan en Algérie comme « le plus beau mois » qu’elle ait jamais passé. Les rues s’animent au coucher du soleil, les marchés se remplissent de délices sucrés et salés, et les mosquées résonnent des prières ferventes.

« C’est une période de réflexion, de gratitude et de connexion profonde avec Dieu », explique-t-elle.

Kristin Richie, désormais connue sous son nom musulman Abida, a trouvé une nouvelle voie dans sa vie. Son voyage en Algérie lui a ouvert les yeux sur la beauté de la foi et la bonté des gens.

« Je suis reconnaissante pour cette expérience unique », dit-elle en souriant.