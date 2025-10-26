Kouninef de nouveau devant la justice pour un autre lourd dossier de corruption

L’homme d’affaires Reda Kouninef, actuellement incarcéré, comparaitra prochainement devant la justice. Il est impliqué dans une autre lourde affaire de corruption liée au blanchiment d’argent et à la dissimulation de revenus d’origine criminelle.

Tout comme Ali Haddad, Mahieddine Tahkout ou encore Mourad Oulmi, pour ne citer que ceux-là, les frères Kouninef font partie des hommes d’affaires incarcérés à la prison depuis 2019, soit depuis la chute de l’empire Bouteflika. La justice algérienne les avait lourdement condamnés pour de lourdes affaires de corruption.

Le principal accusé, Réda, a écopé d’une peine de 16 ans de prison ferme. Ses frères Tarek et Karim ont été condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme. Quant à leur sœur Nour, en fuite à l’étranger, elle a été condamnée à 20 ans de prison ferme, assortie d’un mandat d’arrêt international.

Le jugement prévoyait également la confiscation de tous les biens, notamment mobiliers et immobiliers, des sociétés, ainsi que des véhicules, camions, et voitures de tourisme appartenant à la fratrie Kouninef et à leurs entreprises, en plus du versement de dédommagements au profit du Trésor public.

Kouninef de nouveau devant la justice

Selon le média arabophone Echourouk, Reda Kouninef va bientôt comparaitre devant la justice. Il est impliqué dans une autre lourde affaire de corruption liée au blanchiment d’argent et à la dissimulation de revenus d’origine criminelle.

Dans le détail, le juge d’instruction de la sixième chambre du pôle de Sidi M’Hamed a transmis au service de programmation judiciaire de la même juridiction un nouveau dossier de corruption concernant Reda Kouninef. Ce dossier porte sur des faits datant de 2019, relatifs à l’achat par Kouninef d’un grand nombre d’arbustes rares qui ne poussent que dans la zone tropicale, auprès d’un exploitant agricole basé à Zeralda, à l’ouest d’Alger, dont il avait bénéficié dans le cadre d’un avantage agricole.

Selon la même source, le juge d’instruction de la sixième chambre du pôle a notifié à Reda Kouninef, détenu à la prison de Koléa, sa mise en accusation et son renvoi devant le tribunal, en attendant la fixation de la date du procès. Le procureur de la République près la même juridiction n’a pas fait appel de cette décision devant la chambre d’accusation du tribunal d’Alger.

Implications et perspectives légales

Kouninef est poursuivi dans cette affaire avec trois autres accusés, dont le propriétaire de l’exploitation agricole, actuellement en fuite, devant la cinquième chambre du pôle économique, pour des chefs d’accusation graves prévus par la loi n° 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Les charges retenues portent notamment sur le blanchiment d’argent à travers la dissimulation de biens et de revenus provenant d’actes de corruption.

