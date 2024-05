Koh-Lanta : l’Algérien Amri quitte le jeu juste avant la redoutable épreuve des poteaux

Tout au long de l’aventure, les participants à Koh Lanta disputent les épreuves afin d’avancer dans le jeu et remporter le totem de Koh-Lanta. Dans l’aventure, présentée par Dénis Brogniart, les aventuriers se retrouvent sur une île inhabitée, où ils vont devoir établir un camp et remporter les différents jeux pour gagner des conforts et des immunités et éliminer un adversaire au Conseil.

La 23ᵉ édition de cette émission française a été marquée par la participation de l’Algérien Amri, ancien champion de France et du monde de boxe, qui s’est présenté comme un redoutable adversaire et figure importante de ce jeu de TF1.

Koh-Lanta – les chasseurs d’immunité : l’épreuve d’orientation

Au fur et à mesure que le jeu avance, les aventuriers quittent Koh-Lanta les uns après les autres. Mardi dernier, Léa, Amri, Pauline, Meissa et Julie ont mené la course dans l’une des épreuves mythiques de cette compétition. Avant les iconiques poteaux de Koh-Lanta, les cinq finalistes ont dû s’affronter sur la redoutable épreuve d’orientation. Et comme chaque année, celle-ci n’a pas été de tout repos.

Alors que l’épreuve de l’orientation commence, les candidats de Koh-Lanta mènent la course pour trouver une zone et distinguer un élément remarquable. Cette année, il convient de repérer une pièce ocre, un tronc calciné ou encore souche blanche.

À proximité d’un de ses éléments, dans un cercle de rayon de quinze pas, les participants doivent trouver une balise. Sur celle-ci, la couleur correspond à une direction, le nombre de pas pour trouver le poignard. Il leur faut, par la suite, regagner sur la table d’orientation, consulter le code couleur pour savoir à quelle direction cela correspond.

Amri échoue à la mythique épreuve d’Orientation

Lors de ce challenge, Amri ne trouve pas facilement sa pierre ocre. Il finit par la localiser, mais perd à nouveau le repère alors qu’il cherche la balise dans les hautes herbes. Après plusieurs heures du début de cette épreuve, uniquement trois candidates ont réussi à l’achever avec succès.

Quant à l’ex-boxeur, Amri, âgé de 42 ans, quitte le ring la tête haute, après son élimination de Koh-Lanta : chasseurs d’immunité, à l’issue de l’émission diffusée mardi soir. Malgré une ténacité sans failles, une stratégie redoutable et une forte prise de risque, l’ancien champion du monde de la boxe, échoue aux portes de la finale, juste avant la légendaire épreuve des poteaux.

