Kıvanç Tatlıtuğ, alias Muhannad, nommé ambassadeur de Molfix en Algérie

Hayat Algérie, une entreprise de biens de consommation renommée internationalement et le quatrième plus grand fabricant mondial de couches pour bébés, a annoncé un partenariat exclusif avec Kıvanç Tatlıtuğ, un célèbre acteur turc connu et apprécié par le public algérien sous le nom de « Muhannad ». Ce partenariat permettra à Molfix, la marque de couches pour bébés, de renforcer sa position de leader sur le marché algérien. C’est une étape importante pour l’industrie des couches pour bébés en Algérie.

Lors de la cérémonie d’annonce, le Directeur Général M. Murat Eksioglu a souligné l’importance du choix de nommer Kıvanç Tatlıtuğ comme ambassadeur de la marque Molfix. Ce choix a été inspiré par les consommatrices Algériennes, qui ont exprimé leur préférence pour l’acteur turc.

Un engagement envers le bien-être des bébés

En tant que jeune père investi dans le développement sain de son fils, Kıvanç Tatlıtuğ comprend l’importance de prendre soin des bébés et de leur offrir des produits de qualité. C’est pourquoi il a accepté de devenir ambassadeur de la marque Molfix.

Molfix, une marque qui incarne des valeurs fortes

La marque Molfix incarne ces valeurs d’engagement envers le bien-être des bébés. En choisissant Kıvanç Tatlıtuğ comme ambassadeur, Molfix montre sa volonté de mettre en avant des personnalités qui partagent ces mêmes valeurs.

Une collaboration qui renforce la famille Molfix

Kıvanç Tatlıtuğ, fait désormais partie de la famille Molfix. Cette collaboration avec l’acteur renforce les liens entre la marque et ses consommateurs, en offrant des produits de qualité et en mettant en avant des personnalités inspirantes.

Kıvanç Tatlıtuğ, un acteur apprécié en Algérie

En Algérie, Kıvanç Tatlıtuğ est un acteur très apprécié. Sa popularité est due à son talent et à sa présence dans de nombreuses séries télévisées turques diffusées en Algérie. Les consommatrices algériennes sont donc ravies de le voir devenir ambassadeur de la marque Molfix.

Un ambassadeur engagé et impliqué

Kıvanç Tatlıtuğ est un ambassadeur engagé et impliqué, en tant que jeune père investi dans le développement sain de son fils, Kıvanç comprend l’importance de prendre soin des bébés et de leur offrir des produits de qualité : « Molfix incarne ces valeurs et Kıvanç fait partie de notre famille ».

M. Wahid Ben Barkat, directeur marketing de Hayat Algérie, a annoncé que Kıvanç Tatlıtuğ et sa femme, la célèbre designer Başak Dizer Tatlıtuğ, apparaîtront ensemble dans une publicité télévisée diffusée dans huit pays, dont l’Algérie et la Turquie.

La publicité présente aux consommateurs algériens la dernière innovation technologique des couches bébés Molfix, la « technologie des canaux ». Cette caractéristique permet une absorption plus rapide et une douceur améliorée. Molfix exploite les fonctionnalités de la nouvelle génération de couches pour bébés, offrant une sensation maternelle réconfortante, comme des câlins.

Élu Produit de l’Année en Algérie en 2023 dans la catégorie des couches « scratch », Molfix est le leader incontesté des couches pour bébés sur le marché algérien et souhaite renforcer sa position.