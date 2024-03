Kitchen : une initiative de la résidence Universitaire Hassiba Ben Bouali pour le Ramadan

Sous l’égide de la direction de la Résidence Universitaire Hassiba Ben Bouali et en collaboration avec la Direction des Services Universitaires, un nouvel espace voit le jour au sein de cette résidence estudiantine : le « Kitchen ». Cette initiative, qui prend forme à l’approche du mois sacré de Ramadan, est un geste significatif en faveur du bien-être des résidentes.

Dans un souci constant d’amélioration des conditions de vie des étudiantes, la direction de la résidence a mis en place ce projet novateur pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté estudiantine, surtout en période de Ramadan où la préparation des repas revêt une importance particulière. Le « Kitchen » offre ainsi un espace dédié où les résidentes peuvent préparer leurs repas dans un environnement convivial et adapté à leurs besoins.

L’inauguration de ce nouvel espace a été saluée par les résidentes et les responsables de la résidence universitaire comme une étape importante dans l’amélioration des services offerts aux étudiantes. En effet, cette initiative reflète l’engagement de la direction de la résidence à fournir un cadre de vie propice à l’épanouissement et au bien-être des étudiantes.

Une Initiative louable encouragée par la communauté estudiantine

L’ouverture du « Kitchen » à la Résidence Universitaire Hassiba Ben Bouali représente un exemple éloquent de l’importance accordée au confort et à la qualité de vie des étudiantes. Cette initiative a suscité une réponse enthousiaste de la part de la communauté estudiantine, témoignant ainsi de la pertinence et de la valeur ajoutée de telles initiatives dans le contexte universitaire.

En effet, les résidentes ont exprimé leur gratitude envers la direction de la résidence et la Direction des Services Universitaires pour avoir pris en compte leurs besoins et pour avoir mis en place un tel espace qui facilite leur quotidien, surtout en période de Ramadan.

Le « Kitchen » est devenu un lieu de rencontre et d’échange où les étudiantes peuvent non seulement préparer leurs repas, mais aussi partager des moments de convivialité et de solidarité.

Au-delà de son aspect pratique, le « Kitchen » incarne également un esprit de communauté et de partage au sein de la résidence universitaire.

En encourageant l’autonomie et la responsabilisation des résidentes dans la gestion de leur alimentation, cette initiative contribue à renforcer les liens sociaux et à promouvoir un mode de vie sain et équilibré au sein de la communauté estudiantine.