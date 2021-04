Kidnapping, torture et chantage : huit personnes écrouées à Relizane

Huit personnes ont été arrêtées par les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Relizane. Les mis en cause sont accusés d’avoir enlevé et torturé deux personnes, et d’avoir essayé de les faire chanter avec des photos compromettantes.

Tout commence quand les deux citoyens ont déposé une plainte officielle au niveau des services de sécurité de la wilaya de Relizane. Selon les deux victimes, une bande de malfaiteurs les ont enlevé, torturé, avant qu’ils ne se retrouvent complétement déshabillés. C’est la ou ces criminels auraient pris des photos des deux personnes, dans le but de les faire chanter par la suite.

Ils ont filmé toute l’opération

Suite au dépôt de cette plainte, une enquête a été déclenchée par les éléments de la BMPJ. Après les investigations, les policiers ont pu enfin identifier les criminels, et les localiser. Ces derniers ont été finalement tous arrêtés, et leurs téléphones portables, qui contenaient les photos et vidéos compromettantes, ont été également saisis. Les huit criminels ont été conduits directement au commissariat.

En effet, après une recherche menée par les autorités concernées, des photos et des vidéos des deux victimes ont été trouvées. Ces fichiers multimédias montraient dans le détail comment les deux victimes, apparemment déshabillées de force, ont été ligotées et torturées.

Lors de la descente effectuée par les éléments de la police de la wilaya de Relizane, et outre l’arrestation des 8 mis en cause, de la drogue a été retrouvée, et une arme blanche a été saisie, précise le journal arabophone Al Khabar, qui ajoute que les accusés ont été présentés devant le procureur de la république prés le tribunal de Relizane, qui a ordonné leur détention provisoire.

Les huit individus sont poursuivis pour formation d’une bande de malfaiteurs, enlèvement avec détention, torture, prise de photos et de vidéos sans l’accord des personnes concernés, mais aussi pour tentative de chantage.