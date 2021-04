Kidnapping à Laghouat : un enfant de 5 ans libéré par la police

Un enfant de 5 ans a été enlevé hier au niveau de la ville de Laghouat. Ce kidnapping tendait apparemment à faire chanter les parents de l’enfant, et à leur soustraire une rançon, une somme d’argent conséquente. Cependant, les éléments de la police de ladite wilaya ont pu, en un temps record, procéder à la libération de l’enfant, et à l’arrestation des criminels, un homme et une femme.

Les faits de cette affaire remontent à la matinée d’hier, le 5 avril 2021, quand une voiture de marque Renault Symbol s’est garée devant le domicile familial de l’enfant de 5 ans. À bord du véhicule se trouvaient un homme et une femme, âgés de 31 et 29 ans, selon le journal Al Bilad. Les deux individus ont enlevé l’enfant qui jouait tranquillement devant chez lui, et l’ont mis dans la voiture, avant qu’ils ne prennent la fuite, vers une destination inconnue.

Libéré en un temps record

Aux environs de 11 heures, selon la même source, la maman de l’enfant s’est rendue au commissariat, ou elle a déposé plainte contre les ravisseurs de son fils. Il n’en fallait pas plus pour les éléments de la brigade de la police judiciaire pour déclencher une enquête et lancer de vastes recherches afin de retrouver l’enfant kidnappé.

Une grande opération d’investigation et de recherche a été donc lancée par la BMPJ de la ville de Laghouat, ce qui a permis aux éléments de la police de retrouver la trace des ravisseurs le soir même de l’enlèvement. Les deux ravisseurs ont été arrêtés au centre-ville de Laghouat, et l’enfant âgé de 5 ans, qui était en leur compagnie, a été enfin libéré par la police.

Suite à leur arrestation, les deux mis en cause, un homme et une femme, âgés de 31 et de 29 ans, ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Laghouat, qui, a son tour, a renvoyé le dossier au juge d’instruction. Les deux accusés se trouvent actuellement en détention.