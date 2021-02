Kidnappé et torturé par son voisin, un jeune raconte son calvaire

Après avoir été kidnappé et torturé par son voisin à El Affroun, wilaya de Blida, le jeune Aymen a décidé de raconter le cauchemar qu’il a vécu et est revenu sur les détails de cet incident.

Dans un reportage de la chaine privée Ennahar Tv, le jeune Aymen et sa famille ont décidé de dévoiler le cauchemar qu’il a vécu après avoir été kidnappé puis torturé par un voisin à El Affroun dans la wilaya de Blida.

Choqué et traumatisé, le jeune homme est revenu sur son kidnapping et a expliqué, qu’après avoir fini son travail, il a été appréhendé par son ravisseur qui l’a drogué puis transporté dans un domicile, ou il l’a frappé sur la tête pour l’assommer.

Selon le jeune homme, son tortionnaire a profité de ce moment d’inconscience pour lui attacher les mains et les pieds, pour ensuite le frapper et le torturer, en lui laissant plusieurs marques sur le corps.

Le frère aîné du jeune Aymen a également raconté les faits de cette horrible nuit, et a fait savoir qu’il est allé rejoindre son petit frère après avoir reçu son appel. « Il était blessé au niveau de son cou et de ses mains, je l’ai récupéré et je l’ai emmené à la Police pour déclarer ce qu’il venait de vivre et pour dénoncer ce malfaiteur », a détaillé le frère de Aymen.

Hausse inquiétante de la criminalité en Algérie

Le Directeur de la police judiciaire, Hadj Saïd Ourezki, a communiqué le bilan annuel des activités des services de la Police judiciaire et a fait état d’une hausse remarquable de la criminalité.

En effet, le bilan de l’année 2020 a enregistré une augmentation de la criminalité en Algérie, et ce sous toutes ses formes. Le Directeur de la police judiciaire a révélé que le nombre d’affaires enregistrées en 2020 s’élève à 2580171 affaires, impliquant un total de 246.200 individus dans différents types de crimes, notamment ceux contre les individus et les biens outre les crimes économiques, familiaux, cybernétiques, de drogues et de mœurs.