Khoubaib Kouas, un nom qui résonne avec force dans l’univers du contenu numérique en Algérie et au-delà. À l’âge de 29 ans, ce YouTuber passionné de voyage s’est forgé une réputation impressionnante, devenant une figure incontournable dans le domaine du tourisme et de l’aventure. Avec plus de 1,8 million d’abonnés sur YouTube, 2,2 millions sur Instagram et 3,8 millions sur Facebook, Khoubaib transcende les frontières traditionnelles du tourisme avec ses récits captivants et ses visuels époustouflants.

Son inclusion dans la liste « 30 under 30 » (soit les 30 personnalités de moins de 30 ans) de Forbes pour la région MENA en 2023 souligne son impact dans le domaine des médias numériques et son rôle de leader parmi les jeunes entrepreneurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Forbes Middle East (@forbesmiddleeast)

Khoubaib Kouas : De l’Algérie aux scènes internationales

L’histoire de Khoubaib Kouas est celle d’une ascension fulgurante, marquée par une quête incessante de nouvelles aventures et de découvertes culturelles. Son contenu, qui va au-delà du simple partage de voyages, reflète un profond engagement envers la diversité culturelle et la compréhension interculturelle.

Il a été récompensé à plusieurs reprises, notamment par le prix du « Best Tourism Content Creator » de l’Arab Union for Tourist Media, mettant en lumière son dévouement à partager la beauté du monde. Khoubaib n’est pas juste une célébrité des réseaux sociaux; il est un pont entre les peuples, encourageant à travers ses vidéos une meilleure compréhension du monde qui nous entoure.

Les « 30 under 30 » de Forbes : une plateforme pour les Leaders de demain

Forbes, dans sa liste annuelle « 30 under 30 », reconnaît les jeunes leaders, créateurs, et sportifs qui façonnent l’avenir de la région MENA. Cette année, la liste met en lumière 120 personnalités réparties en quatre catégories, chacune comportant 30 entrées.

Ces individus sont à l’avant-garde du changement social, de l’innovation en matière d’énergie verte, de la disruption des marchés financiers, de la rupture des barrières dans les arts et les sports, et de l’utilisation des technologies de pointe pour créer des inventions et des médicaments révolutionnaires. Khoubaib Kouas, en faisant partie de cette liste, s’inscrit parmi ces personnalités qui non seulement inspirent mais ouvrent également la voie à de nouvelles perspectives dans leurs domaines respectifs.

En conclusion, la présence de Khoubaib Kouas dans la liste « 30 under 30 » de Forbes n’est pas seulement une reconnaissance de son talent et de son influence en tant que créateur de contenu. C’est aussi une affirmation de son rôle en tant que leader jeune et inspirant dans la région MENA, prouvant que l’innovation, la créativité et la passion peuvent transcender les frontières et avoir un impact positif à l’échelle mondiale