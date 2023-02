Khoubai et Joe Hattab en Algérie : ils visitent Constantine

L’Algérie est un pays très diversifié avec une histoire, une culture et une cuisine riches. La découverte de nouvelles cultures et de nouveaux lieux, y est favorable et une visite en Algérie peut être une expérience enrichissante. Pour tout créateur de contenu, le pays est un réel nid d’inspiration, et de matière.

Le célèbre créateur de contenu jordanien, Joe Hattab, suivi par plus de 11 millions d’abonnés dans le

monde arabe, est actuellement en Algérie avec le YouTubeur algérien Khoubaib pour une aventure de

découverte et de promotion. Ils ont commencé leur voyage par la wilaya de Contantine d’où Khoubaib est orinagiair plus précisément depuis le Musée Public National des Arts et Expression Culturelles Traditionnelles de Constantine, connue pour ses ponts suspendus. Les deux

créateurs de contenu visent à explorer et à mettre en avant les merveilles de l’Algérie pour leurs fans

respectifs.

Il y a deux jours, soit le jeudi 16 février 2023, la page Facebook du musée a d’ailleurs partagé les

photos de la visite des deux créateurs de contenu revenant ainsi sur l’ensemble de la visite, y compris

les échanges avec le guide. Le créateur de contenu est donc en Algérie, pour visiter le pays mais aussi pour découvrir sa culture, si dense.

Joe Hattab : Qui est ce vidéaste à succès ?

Cette visite de Joe Hattab en Algérie marque un moment important pour la promotion du tourisme

dans le pays, en montrant les beautés et les richesses culturelles de l’Algérie aux yeux du monde. En

effet, il faut savoir que Joe Hattab, également connu sous le nom de Jihad Jamal Tawfiq Hattab, est

un blogueur et cinéaste originaire de Jordanie.

Il a réussi à accumuler plus d’un milliard de vues sur sa chaîne YouTube, où il a publié près de mille

vidéos. En 2018, il a reçu une plaque d’or de YouTube, et en 2022, il a été nommé pour le prix du

voyageur préféré aux « Nickelodeon Kids’ Choice Awards ». Il est suivi par 3,3 millions de personnes sur

Instagram et 11 millions de personnes sur YouTube.

Khoubaib élu meilleur créateur de contenu au monde

Le 15 décembre 2022, Khoubaib a annoncé sa victoire en tant que « meilleur jeune créateur de

contenu au monde » sur son compte Instagram en partageant une photo de lui avec son trophée et

en exprimant sa gratitude.

La cérémonie de remise des prix aux jeunes leaders de l’Organisation de la coopération islamique

(OCI) et la clôture de la capitale de la jeunesse de l’OCI 2022 avaient eu lieu à Kazan en Russie, où les

lauréats ont été choisis parmi 7 catégories, incluant la recherche, la photographie, la création de

contenu, l’entreprenariat et la diplomatie. Khoubaib a été récompensé pour son travail en tant que

photographe animalier, vidéaste professionnel et vlogger.