Khol’ en Algérie : pourquoi de plus en plus de femmes demandent le divorce, et ce que dit la loi

Logement, difficultés financières, mésentente : de plus en plus de femmes algériennes mettent fin à leur mariage par le khol’, sans l’accord de leur mari. Le phénomène progresse, mais il reste minoritaire parmi les divorces. Ce que dit le Code de la famille, combien coûte la compensation, ce que deviennent les enfants et ce que révèlent les chiffres officiels.

Qu’est-ce que le khol’ en Algérie ?

Le khol’ permet à une épouse de mettre fin à son mariage sans l’accord de son mari, en échange d’une compensation financière. Il est prévu par l’article 54 du Code de la famille. L’épouse n’a pas à justifier sa demande par un motif particulier.

Ce droit existe depuis le Code de la famille de 1984, mais les juges exigeaient longtemps l’accord du mari. La réforme de 2005 a précisé que l’épouse peut se séparer de son conjoint « sans l’accord de ce dernier ». Le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a rappelé en 2025 que cette procédure est légale et conforme à la charia.

Cette distinction vient du droit musulman. Le divorce prononcé par le mari s’appelle le talaq, tandis que la séparation demandée par l’épouse, contre une compensation, s’appelle le khol’. Selon la tradition, l’épouse d’un compagnon du Prophète avait ainsi obtenu la séparation en rendant le jardin reçu en dot.

Khol’ : combien doit payer l’épouse ?

Les deux époux peuvent s’entendre sur le montant de la compensation. En cas de désaccord, c’est le juge qui fixe la somme. La loi plafonne alors ce montant : il ne peut pas dépasser la valeur de la dot de parité, le « sadaq el mithl », évaluée à la date du jugement.

La dot de parité correspond à la dot habituellement versée, à la même époque, pour une femme de condition comparable. Le montant varie donc selon les régions et les familles. En pratique, le khol’ revient pour l’épouse à racheter sa liberté, en renonçant souvent à une partie de ses droits financiers.

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Comment se déroule une procédure de khol’ ?

Comme tout divorce en Algérie, le khol’ ne peut être prononcé que par un juge. Avant de statuer, celui-ci doit tenter plusieurs fois de réconcilier les époux, dans un délai maximal de trois mois après le début de la procédure. Il consigne ces tentatives dans un procès-verbal signé par les parties.

Si la réconciliation échoue, le juge prononce le divorce. Le jugement de khol’ n’est pas susceptible d’appel, sauf sur ses aspects financiers, comme le montant de la compensation. La séparation devient donc définitive rapidement, et le jugement est transcrit à l’état civil.

Khol’ ou tatliq : quelle différence ?

L’épouse peut aussi demander le tatliq, le divorce pour faute, prévu par l’article 53 du Code de la famille. Elle doit alors prouver l’un des dix motifs prévus par la loi. Parmi eux figurent le défaut de pension alimentaire constaté par un jugement, ou l’absence du mari pendant plus d’un an sans excuse valable ni pension.

La loi cite aussi la condamnation du mari pour une infraction déshonorante, le désaccord persistant entre les époux ou tout préjudice légalement reconnu. Le tatliq présente un avantage : l’épouse ne paie rien, et le juge peut même lui accorder des réparations. Mais la procédure exige des preuves, parfois difficiles à réunir.

De nombreuses femmes préfèrent donc le khol’, plus simple et sans justification, même lorsque des motifs de tatliq existent. Notre article sur les khol’ qui cachent des situations de divorce pour faute revenait sur ce phénomène, décrit par plusieurs avocats.

Type de divorce Qui le demande ? Motif à prouver Conséquence financière Divorce à l’initiative du mari (talaq) Le mari Aucun Réparations à l’épouse si le juge estime que le mari a abusé de ce droit Divorce par consentement mutuel Les deux époux Aucun Selon l’accord des époux Tatliq L’épouse L’un des dix motifs de l’article 53 L’épouse peut obtenir des réparations Khol’ L’épouse Aucun L’épouse verse une compensation au mari

Khol’ : que deviennent les enfants et le logement ?

Le choix du khol’ ne change rien aux droits des enfants. La garde revient d’abord à la mère, puis au père, puis aux grands-mères, toujours dans l’intérêt de l’enfant. Le juge doit accorder un droit de visite à l’autre parent.

Le père doit assurer un logement décent à la personne qui a la garde des enfants, ou à défaut payer son loyer. La mère reste au domicile conjugal tant que le père n’a pas exécuté cette décision. La tutelle revient au parent qui a la garde, et le travail de la mère ne peut pas lui faire perdre ce droit.

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Combien de divorces par khol’ en Algérie ?

Le khol’ progresse, mais il ne représente pas la majorité des divorces. Selon le ministre de la Justice, il a représenté 27 % des divorces prononcés entre 2021 et le premier semestre 2025. Les divorces à l’initiative du mari restent les plus nombreux, avec 42 % des cas.

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La part du khol’ augmente toutefois nettement. Le ministre avait cité un taux de 21 % pour la période 2020-2024, et cette part ne dépassait pas 11 % entre 2007 et 2011. Le ministère juge néanmoins exagérés les chiffres souvent avancés dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Le nombre total de divorces a, lui, fortement augmenté. L’Office national des statistiques a recensé 91 402 divorces en 2023, pour 278 664 mariages célébrés la même année. Le nombre de mariages a chuté de 387 000 en 2014 à environ 280 000 en 2023, comme le détaillait notre article sur la baisse record des mariages en Algérie.

Pourquoi les femmes demandent-elles de plus en plus le khol’ ?

Les difficultés économiques et la cherté de la vie reviennent souvent parmi les causes avancées. L’absence de logement indépendant pèse aussi : beaucoup de jeunes épouses souhaitent vivre seules avec leur mari, loin de la belle-famille. D’autres découvrent un niveau de vie bien inférieur à celui qu’elles connaissaient chez leurs parents.

Les spécialistes citent aussi la mésentente, l’absence de dialogue, les réseaux sociaux ou les violences conjugales. Une avocate du barreau d’Alger, Me Fatima-Zohra Benbrahem, relève un autre phénomène. Certains maris pousseraient leur épouse à demander le khol’ pour échapper aux réparations qu’entraînerait un divorce à leur initiative.

Pour limiter les ruptures, le ministre de la Justice plaide pour la sensibilisation des familles, la médiation et le règlement à l’amiable. D’autres spécialistes proposent des formations pour les futurs mariés, afin de les préparer à leurs droits et à leurs devoirs. La loi impose déjà au juge de tenter une réconciliation avant de prononcer le divorce.

Divorce par khol’ en Algérie : est-il reconnu en France ?

Pour les couples de la diaspora, la question se pose souvent. La Cour de cassation française a jugé en mars 2021 qu’un divorce par khol’ prononcé en Algérie pouvait être reconnu en France. Elle a refusé de l’assimiler à une répudiation, puisqu’il est prononcé à l’initiative de l’épouse.

Dans cette affaire, l’épouse avait elle-même saisi le juge algérien, et le mari avait pu faire valoir ses droits. La reconnaissance reste toutefois examinée au cas par cas par les juges français. En cas de doute, mieux vaut consulter un avocat spécialisé en droit de la famille international.

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