Khenchla: un arnaqueur se faisant passer pour un agent de la BRI arrêté

Les arnaqueurs trouvent le moyens d’être inventifs en bravant l’illégalité et les dangers.

C’est le cas de celle homme âgé de 30 ans qui se faisait passer pour un membre de la BRI interpelé par la brigade de recherche et d’intervention de Khenchela.

Il utilisait cette couverture afin d’escroquer de jeunes femmes en leur promettant le mariage. Il leur soutirait des sommes d’argent atteignant les 26 millions de centimes.

Une première victime s’était présentée devant les autorités de Khenchela afin de porter plainte contre l’individu. Elle a identifié le suspect, qui s’était fait passé pour un cadre de l’équipe de recherche de la BRI.

Il avait réussi à lui soutirer une somme s’élevant à 14 millions de centimes, des bijoux, un téléphone portable.

Une deuxième victime a par la suite porté plainte contre le même individu. Elle redisait dans une ville voisine et s’est elle aussi faite volée une somme de 12 millions de centimes.

Les autorités mènent l’enquête et trouve le suspect

Alertées par les faits, les forces mènent l’enquête. Les autorités identifient le suspect et déterminé sa véritable identité.

Il a été surveillé grâce à un véhicule banalisé, puis arrêté et conduit au quartier général de la brigade. Il avoue assez vite avoir commis les faits et confirme ce qui lui est reproché.

Suite aux diverses procédures, un dossier pénal a été constitué contre l’homme. Il est concerné par « un délit d’usage d’un titre lié à une profession légalement réglementée et fraude ». Un a écopé d’un an de prison et une amande de 20 000 DA en plus de la compensation due aux victimes qui s’élève à 370 000 DA.