Khenchla : 4 femmes meurent en essayant de sauver une chèvre

Hier, mercredi 08 septembre, un drame s’est produit dans un village dans la commune de Djellal, au sud de la wilaya de Khenchla, où une chèvre coincée dans la boue a causé la mort de trois femmes et une fillette.

En effet, l’incident s’est produit durant la matinée d’hier, où les éléments de la protection civile de l’unité secondaire de la commune de Djellal ont reçu un appel de détresse les environs de 11 h. Aussitôt alertés, ces derniers se sont intervenus immédiatement sur les lieux afin de secourir quatre personnes noyées dans une mare d’eau.

Malheureusement, les victimes ont été repêchées mortes, où elles ont rendu l’âme sur les lieux.

Une petite fille parmi les noyées

Il s’agit en effet de trois femmes et une fillette, toutes les quatre membres de la même famille. Selon les proches des victimes, la fillette a couru au secours d’une chèvre tombée dans la mare, où elle s’est noyée à cause de la boue accumulée dans le lieu. Et comme un malheur ne vient jamais seul, trois autres femmes de la même famille se sont noyées dans la mare en question, toujours à cause de la boue, en essayant de sauver la petite fille.

Il convient également d’indiquer que les éléments de la protection civile de l’unité secondaire de la commune de Djellal ont transporté les corps sans vie des victimes à la morgue de l’hôpital « Chechar » de Khenchla, au moment où les autorités sécuritaires compétentes de la région ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.