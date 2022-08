Khenchela : un policier se suicide devant le siège de son commissariat

Un agent de police, travaillant pour les services de sécurité de la wilaya de Khenchela, a mis fin à ses jours en se tirant une balle au niveau de sa poitrine devant le siège de la sûreté de la wilaya, ce jeudi 4 août, durant la matinée.

Selon le journal arabophone Ennahar, le policier de 35 ans, Noureddine Ben Hani, père de deux enfants, est décédé sur les lieux.

Toujours selon la même source, le policier qui s’est suicidé était un habitant de la municipalité de « Kais », à l’ouest de la wilaya de Khenchela.

L’incident a laissé un grand choc dans le cœur des collègues et connaissances du policier, et une grande tristesse pour sa famille et ses proches dans la commune de « Kais » devant cet incident qualifié de tragique.

Raisons du suicide encore méconnues

Les raisons du suicide ne sont pas encore connues, alors que selon Ennahar, des sources locales évoquent des conditions sociales, en attendant l’aboutissement des investigations en cours à grande échelle au niveau de son entourage familial et de ses collègues, mais aussi au niveau du lieu de travail du défunt.

Le cadavre du policier, qui portait des vêtements civils au moment des faits, a été transféré au service mortuaire de l’hôpital Ahmed Ben Bella. En attendant l’achèvement des procédures nécessaires en place, à la lumière de l’enquête en cours sur les circonstances entourant le suicide et la source de l’arme à feu utilisée, selon les instructions du procureur de la République près le tribunal de Khenchela.