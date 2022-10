Khenchela : un cadavre repêché dans un complexe aquatique agricole

Des plongeurs de la protection civile de la wilaya de Khenchela ont pu repêché hier, le mardi 18 octobre, le corps sans vie d’un jeune homme tombé dans un complexe aquatique appartenant à un investisseur agricole situé dans la commune de Chechar.

La Cellule Médias et Communication de la protection civile de cette même wilaya, précise dans un communiqué, que l’unité secondaire de Chechar, appuyée par l’unité principale, deux plongeurs, et la brigade de repérage et d’intervention dans les lieux difficiles, est intervenue ce mardi dans la zone Bou Negar de la commune de Chechar, afin d’extraire une personne tombée dans un complexe aquatique en plastique d’environ 12 mètres de profondeur, appartenant à un investisseur agricole.

La même source a indiqué que la victime, est un homme âgé de 35 ans. Sa dépouille a été transférée au service mortuaire de l’hôpital Echadli Ben Jdid situé à Chechar.

Un jeune risque sa vie pour sauver un enfant de la noyade à Tiaret

Un homme a sauvé la vie d’un enfant qui se noyait dans un oued à Tiaret, suite aux intempéries qu’a connu cette wilaya. Les faits se sont passés ce mercredi 12 octobre 2022.

Hatab, le jeune héro rentrait du travail, et sur sa route il observe un rassemblement de personnes, ce qui a attiré son attention. En effet, une foule très agitée était devant l’Oued de la commune de Takhemaret. Suite aux différentes inondations, l’oued était boueux, très encombré et le courant très puissant, ce qui ne facilitait pas la tâche à l’enfant qui essayait de s’en sortir tant bien que mal.

L’enfant était clairement en difficulté mais personne n’a eu le courage de sauter à l’eau. Les habitants du village suivaient l’enfant mais toujours de loin, ne prenant pas le risque de s’aventurer dans ces eaux périlleuses.

Le jeune Hatab a sauté à l’eau pour secourir l’enfant, et a nagé à contre-courant pour le rattraper et le sauver. Épuisé et ne pouvant plus lutter le jeune homme a lui aussi été emmené par le courant. Trois amis à lui sont vite venus l’aider afin de le sortir de là.

Hatab s’est blessé à la tête en se heurtant à un rocher. Ayant perdu connaissance, on l’a transporté à l’hôpital où il a repris conscience.