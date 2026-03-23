Khenchela domine la production de pommes en Algérie pour la 5e année

La wilaya de Khenchela continue de dominer la production nationale de pommes, consolidant sa position de leader pour la cinquième année consécutive. Avec une récolte estimée à 1,8 million de quintaux, la région confirme la dynamique positive d’une filière agricole en pleine expansion, capable de répondre à une part importante de la demande nationale.

La culture de la pomme à Khenchela : facteur de développement économique

S’étendant sur une superficie de 5 468 hectares, la culture de la pomme à Khenchela couvre désormais plus de 34 % des besoins du marché national. Ce résultat repose sur le savoir-faire des agriculteurs locaux, mais aussi sur l’adoption de techniques agricoles modernes qui ont permis d’améliorer à la fois les rendements et la qualité du produit.

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Cette montée en puissance traduit une véritable structuration de la filière, devenue aujourd’hui un pilier de l’agriculture locale et un modèle de réussite à l’échelle nationale.

Une filière créatrice d’emplois et d’opportunités

Au-delà de la production, la culture de la pomme joue un rôle socio-économique majeur dans la région. Elle génère près de 16 000 emplois, répartis entre les activités agricoles, la récolte, le transport et la commercialisation.

Parallèlement, les autorités locales ont renforcé les capacités de stockage en développant les infrastructures de conservation. Le nombre de chambres froides a atteint 44 unités, permettant de mieux réguler l’offre sur le marché et d’assurer une disponibilité du produit tout au long de l’année.

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Vers un avenir prometteur pour la filière de la pomme

Le succès de la pomme de Khenchela repose également sur la diversité de ses variétés. Parmi les plus répandues figurent des types appréciés des consommateurs comme le Golden Delicious, le Royal, le Top Red, le Star Crimson ou encore le Charden. Cette diversité permet à la filière de s’adapter aux préférences du marché et de renforcer sa compétitivité, tout en ouvrant des perspectives intéressantes à l’exportation.

Malgré ces performances, la filière reste confrontée à plusieurs défis. Les professionnels pointent notamment le manque de filets de protection contre la grêle, qui expose les vergers aux aléas climatiques et peut affecter les rendements.

Ils insistent également sur la nécessité de développer davantage les unités de transformation, afin de valoriser les excédents de production et de limiter les pertes, notamment lors des périodes de forte récolte.

Les ambitions sont désormais claires : atteindre une production de 2 millions de quintaux dans les prochaines années et couvrir jusqu’à 50 % des besoins du marché national. À terme, les acteurs de la filière espèrent également conquérir des marchés à l’export, ce qui permettrait de renforcer la valeur ajoutée du produit et de positionner la pomme algérienne sur la scène internationale.

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