Khenchela :  Délégation ministérielle bloquée par des citoyens furieux

Dans la journée d’hier, les ministres Kamel Beldjoud et Abdelhamid Hamdani ont reçu un accueil hostile de la part des habitants de la wilaya de Khenchela, qui combattent des incendies de forêts qui sévissent dans la région depuis le 4 juillet.

En effet d’après nos confrères a El Khabar, les citoyens ont empêché la procession ministérielle d’avancer à coups de pierres, exprimant leur colère face au retard des autorités à intervenir pour sauver les forêts, tout en brandissant des slogans contre les représentants de l’autorité et en expulsant les médias accompagnant la délégation.

“Le ministre a pris des notes qu’il a laissées sur la table en s’en allant”

Dans ce même contexte, plusieurs pages Facebook partagent des images, d’un bloc notes où l’un des ministre aurait pris des notes en écoutant les revendications des habitants de Khenchela, pour ensuite, le laisser sur une table à la fin de la rencontre. Ce geste largement relayée sur les réseaux sociaux, est considéré par les internautes comme une énième preuve de l’indifférence de l’état face à la crise environnementale qui touche la wilaya dernièrement.

Toujours selon les protestataires, les autorités n’ont pas fourni les moyens nécessaires pour sauver les richesses forestières, contrairement à ce qui a été rapporté par les responsables locaux, qui ont indiqué que tous les moyens ont été exploités et que des équipes de protection civile des wilayas voisines et des hélicoptères ont participé à l’effort collectif.

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné aux ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture de se déplacer dans la Wilaya de Khenchela et de surveiller l’évolution de la situation en ce qui concerne les forêts touchées par les incendies et les dégâts causés par les flammes.