Khelli Zman Ydor : TiMoh et Djam s’associent pour célébrer l’Algérie

Djam, le globe-trotter au sourire contagieux, revient sur le devant de la scène avec son dernier single Khelli Zman Ydor. Ce morceau est une célébration de l’âme algérienne, un carrefour où se rencontrent différents styles musicaux pour créer un son distinctif et surtout, très captivant.

Nourri par ses influences africaines et son amour du reggae authentique, Djam insuffle à ses chansons une émotion brute et un groove irrésistible, magnifiés par son talent de guitariste. Dans Khelli Zman Ydor, Djam s’associe à deux figures incontournables de la scène musicale algérienne : Djalil Palermo, maître du Zenqaoui, ce style audacieux qui marie rap, hip-hop, raï, chaâbi et chants de supporters, et TiMoh, son frère de musique et de dreadlocks, qui signe ici son grand retour après 7 ans d’absence !

Ensemble, ils nous offrent un voyage musical au cœur de l’Algérie, une ode à la diversité et à la richesse culturelle du pays. Premier extrait d’un EP à venir, Khelli Zman Ydor explore les différentes nuances de l’amour, un thème universel sublimé par des paroles poétiques et une mélodie qui tourne déjà en boucle dans nos oreilles depuis sa sortie !

Preuve de son impact retentissant, le clip Khelli Zman Ydor, publié sur la chaîne YouTube officielle de TiMoh, trône fièrement à la première place des tendances en Algérie depuis deux semaines consécutives.

Sa popularité s’étend bien au-delà des frontières algériennes, atteignant la 4 ème position des tendances au Maroc et grimpant même à la 14 ème place en France ! Un succès fulgurant qui confirme le talent indéniable de cette équipe de choc !

Khelli Zman Ydor : Un clip vibrant qui célèbre l’Algérie

Réalisé à Oran par Zdeldel Prod, le clip de Khelli Zman Ydor est une véritable ode à l’Algérie et à sa culture. Le mariage traditionnel algérien, thème central du clip, est utilisé comme métaphore pour célébrer l’amour, la joie et la convivialité.

Le clip met en scène une pléiade de figures médiatiques algériennes, chacune apportant sa touche unique à l’histoire. Rifka, véritable tourbillon d’énergie et de créativité, incarne le rôle du marié, tandis que Nabil, dont le rire contagieux est connu de tous, et les incontournables Merouane Guerouabi et Mister X campent ses fidèles amis.

Le rappeur Fianso, figure incontournable du rap game en France, fait également une apparition remarquée, symbolisant le rayonnement international de la culture algérienne.

Le choix du quartier n’est pas anodin, car c’est le quartier du réalisateur du clip, Hadj Ali Menad. Les habitants ont d’ailleurs participé activement au tournage, contribuant ainsi à l’atmosphère chaleureuse et conviviale du clip.

Au-delà de la célébration de la culture algérienne, le clip de Khelli Zman Ydor véhicule un message universel d’amour, d’amitié et de joie de vivre. La force de l’amitié, la beauté des traditions et le bonheur simple sont autant de valeurs mises en avant dans ce clip qui ne manquera pas de toucher le public.

Djam et ses complices nous offrent plus qu’une chanson ; ils nous invitent à célébrer l’Algérie, son patrimoine, et l’amour universel qui nous unit tous. Khelli Zman Ydor est une invitation à découvrir et à s’immerger dans la richesse de la culture algérienne, une expérience musicale à ne surtout pas manquer.