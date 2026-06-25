Kheireddine Zetchi enfin fixé sur son jugement, après 19 mois de détention

Le tribunal de Sidi M’hamed a programmé pour le 30 juin prochain l’ouverture du procès relatif à l’ancien mode de gestion de la Fédération algérienne de football (FAF), a-t-on appris du média El-Khabar. Dans cette affaire, sont poursuivis l’ancien président de la FAF, Kheireddine Zetchi, ainsi que Mohamed Saâd, Mounir Debbichi et Abdelghani Nakkache, tous anciens cadres de l’instance fédérale.

Cette affaire trouve son origine dans l’enquête menée par le pôle pénal économique et financier sur la gestion de la FAF durant la période ayant suivi l’arrivée de Kheireddine Zetchi à la présidence de la fédération en 2017. Les investigations portent sur des soupçons liés à la conclusion de marchés et de contrats présumés non conformes à la législation en vigueur.

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3 ex-responsables à la FAF également jugés

Dans le cadre de cette procédure, Mohamed Saâd, ancien secrétaire général de la FAF, Mounir Debichi, également ancien secrétaire général, ainsi qu’Abdelghani Nekkache, ex-directeur de l’administration générale, avaient été placés en détention provisoire à la prison de Koléa le 9 octobre 2024, sur décision du juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed. Ces ex-responsables à l’Instance fédérale devraient eux également compraitre devant le juge le 30 juin prochain.

Par la suite, Kheireddine Zetchi a lui aussi été placé en détention provisoire à la prison de Koléa le 27 novembre de la même année, après sa comparution devant le juge d’instruction chargé du dossier.

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Voici les chefs d’accusations retenus contre les prévenus

Selon les éléments révélés au début de la procédure judiciaire, l’affaire porte principalement sur des soupçons de passation de contrats en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans le but d’octroyer des avantages injustifiés.

Les mis en cause sont également poursuivis pour abus de fonction, des accusations liées à la gestion de certains dossiers administratifs et financiers au sein de la FAF durant la période concernée par l’enquête.

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