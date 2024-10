Khalid Al-Jaber en Algérie : une nouvelle aventure qui commence pour l’explorateur qatari

L’Algérie, une destination longtemps restée dans l’ombre de ses voisins, le Maroc et la Tunisie. Aujourd’hui, le pays suscite de plus en plus l’intérêt des aventuriers les plus aguerris. C’est l’exemple de l’explorateur qatari, Khalid Al-Jaber, qui s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure.

Pour rappel, Khalid Al-Jaber a déjà visité l’Algérie, il y a trois ans, avec seul objectif, voir de plus près le Tassili N’ajjer, une aventure qui a duré plus de quatre mois et près de 20 000 kilomètres. L’explorateur revient dans le pays pour une nouvelle aventure.

« Itinéraire des Hauts plateaux » : Khalid Al-Jaber sillonnera 17 wilayas à moto

Le coup d’envoi de cette nouvelle aventure a été donné mercredi 2 octobre 2024, en présence du ministre du tourisme et de l’artisanat, Mokhtar Didouche, à l’esplanade de la Grande Poste à Alger, pour permettre à Khalid Al-Jaber d’entamer ses premiers pas en Algérie.

Dans cette nouvelle aventure, baptisée « Itinéraire des Hauts plateaux« , Khalid Al-Jaber prévoit de sillonner 17 wilayas à moto. L’expédition, qui se prolongera jusqu’au 18 novembre 2024, a député au départ d’Alger. L’explorateur qatari prendra la route de Tlemcen pour ensuite se rendre à Naâma, El Bayadh, Laghouat en passant par d’autres wilayas intérieures, à l’instar de Souk Ahras, Biskra et Oum El Bouaghi, et terminera son périple dans la wilaya d’El Oued.

Cette aventure s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre les deux pays et des efforts du ministère du tourisme pour la promotion de la destination Algérie.

Qui est Khalid Al-Jaber ?

Né en Égypte, Khalid Al-Jaber a commencé son voyage dans le monde très jeune, notamment grâce au travail de son père en qualité de diplomate. Diplômé de l’université américaine de Richmond, il s’est spécialisé dans l’informatique et les systèmes d’information.

Après de longues années à travailler dans sa propre boîte de production cinématographique, Khalid Al-Djaber, a décidé de démarrer sa moto et de se lancer dans un périple autour du monde.

Son premier challenge était de relier Qatar à Mascate, en passant par Dubaï, jusqu’au désert de Rub Al-Khali en seulement cinq jours, en plein milieu du mois de juillet. Aujourd’hui, il compte plusieurs voyages à son actif. En plus de la montée du Tassili N’ajjer, l’explorateur qatari a déjà relié Londres au Maroc, a parcouru l’Himalaya et a rejoint l’Argentine au départ de l’Alaska.

