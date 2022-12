Khaled Zirour, un surfeur Algérien qui veut devenir champion du monde

Né à Alger dans une famille modeste, Khaled Zirour s’est battu durant toute sa vie pour poursuivre son rêve de devenir le premier Algérien à participer aux compétitions mondiales de surf. Pour vivre sa passion en Algérie, Khaled se déplaçait par bus dans différentes villes côtières, telles que Tipaza, Bejaïa ou encore Oran et Annaba.

Après avoir remporté le championnat d’Algérie à trois reprises (2013, 2014 et 2015), le surfeur décide, en 2016, de tout plaquer pour partir s’installer à Bali, en Indonésie. Par ce sacrifice, il voulait parfaire son entraînement en vue des World Surfing Games (championnats du monde de surf) et pour réaliser son rêve ultime, participer aux Jeux olympiques.

Dans cette interview qu’il a accordée à Algérie360, Khaled Zirour revient sur son parcours, son expérience, son choix de partir en Indonésie, les JO 2024 et sur biens d’autres choses encore…

« J’ai représenté l’Algérie lors de la coupe du monde de surf »

Vous avez participé récemment à une compétition internationale en Californie, racontez-nous les détails de votre expérience ?

Grâce au soutien de mon partenaire SLB, en septembre 2022, j’ai eu l’opportunité de participer et de représenter l’Algérie lors de la coupe du monde de surf en Californie. C’était une expérience vraiment enrichissante à tout point de vue. J’ai pu tester avant tout ma résilience. En effet, avant la compétition, j’ai été touché par le covid. J’ai ainsi perdu plus de 5 kilos. Cette perte de poids a eu un impact sur ma performance, car ma planche n’était plus parfaitement adaptée à ma corpulence. J’ai eu donc une certaine difficulté à la manœuvrer. Néanmoins, j’ai apprécié cette compétition. Je me suis battu jusqu’au bout pour être qualifié aux prochaines étapes.

Khaled après votre expérience dans le Surf en Algérie, son développement à Bali et votre participation à une compétition internationale, — en trois mots, résumez-nous ce que vous avez appris.

Le surf est un sport nautique exigeant et super complet. Les compétitions de haut niveau me permettent d’avoir un contact direct avec des athlètes et des coachs de très haut niveau. Aussi, j’ai eu l’opportunité de voir de près les préparatifs des équipes professionnelles pendant des compétitions mondiales, ce qui m’a permis de m’en imprégner pour mieux me préparer à la prochaine compétition au Salvador et surtout au JO de PARIS 2024.

Comment préparez-vous les JO 2024 ?

La compétition de surf de Paris 2024 se tiendra à Tahiti, l’une des îles de la Polynésie française. Personnellement, j’ai débuté les préparations en 2019. Il est important de se préparer sur le plan physique et spirituel. C’est ce qu’on essaye sans relâche de réaliser avec mon équipe.

« La discipline forge les champions »

Comment êtes-vous parti à Bali et pourquoi avez-vous choisi cette destination ?

Être un surfeur, c’est toujours rechercher de nouvelles expériences, faire des rencontres, découvrir de nouvelles cultures, trouver de nouveaux spots, de nouvelles vagues, — et Bali est la destination idéale pour moi et pour mes objectifs futurs.

Selon vous quelle est la routine type pour un surfeur professionnel ?

J’ai une routine très saine et je me réveille très tôt le matin. Je peux vous décrire une journée type : je commence en faisant ma prière, je prends ensuite mon petit déjeuner, je fais un peu de yoga et j’enchaîne avec la 1re session de surf. Par la suite je prépare un déjeuner équilibré et sain pour enchaîner avec ma 2e session de surf. En fin de journée, je commence ma préparation physique. La discipline est impérative, elle forge des champions.

Avez-vous un modèle parmi les surfeurs, quelqu’un qui vous inspire particulièrement ?

Le modèle qui m’inspire le plus dans le monde du surf c’est Kelly Slater, onze fois champion du monde et élu trois fois meilleur athlète dans le monde du sport. J’admire aussi sa gentillesse et son amour pour la nature. Malgré son âge (50 ans en 2022 NDLR), il continue de surfer et de gagner des compétitions. Sa modestie, sa discipline et sa volonté le poussent à devenir chaque jour meilleur. D’ailleurs c’est le modèle de beaucoup de sportifs, qu’ils soient surfeurs ou pas.

« Si vous aimez quelque chose, ne laissez personne se mettre entre vous et vos rêves ! »

Un dernier mot pour la jeunesse…

Le message que je souhaiterais passer aux jeunes est le suivant : si vous aimez quelque chose, ne laissez personne se mettre entre vous et vos rêves… Persévérez et n’abandonnez jamais ! Et je soutiens chaque Algérien qui veut apprendre.

Un message de remerciement ?

Je remercie l’Algérie de m’avoir soutenue. Je remercie SLB d’avoir cru en moi et m’ont offert tous les moyens nécessaires, le CSG qui m’a supporté et facilité la tâche, ma famille, mon coach Adel. Et je remercie surtout ma fiancée qui est à mes côtés et me soutient dans les moments difficiles.