Khaled, l’ex-diplomate US en Algérie souhaite un « Saha Aïdkoum depuis Boston ! »

Aux Etats-Unis d’Amérique, comme en Algérie, les musulmans ont célébré l’Aïd El-Fitr, fête qui marque la fin du mois de jeûne ce vendredi 21 avril 2023.

A cette occasion de l’Aïd, l’ex porte-parole de l’Ambassade américaine à Alger Khaled Wolfsberg s’est donc exprimé par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Actif sur les réseaux sociaux, et toujours attaché à l’Algérie, il partage fréquemment son amour pour le pays, sa culture, mais aussi la religion musulmane. Cette fois Khaled souhaite : « Saha Aïdkoum depuis Boston ! ». Il affirme que les musulmans de la région se sont réunis pour la prière, de l’Eid El Fitr.

L’ex-diplomate enchaine donc en expliquant qu’aux USA, la journée de l’Aïd El-Fitr n’est pas fériée, et que beaucoup de personnes doivent retourner travailler juste après avoir fait la prière et saluer leurs proches, c’est d’ailleurs son cas.

Il finit sur une petite touche d’humour, en lançant : « Laissez-moi ma part de Makrout, je vous enverrai des donuts », célèbre gâteau traditionnel algérien présenté sur les tables le jour de l’Aïd.

Khlaed Wolfsberg, le diplomate qui a l’Algérie dans le cœur

Pour rappel, M. Khaled Wolfsberg travaillait au ministère des affaires étrangères, depuis 2013 et ici à l’ambassade, entre 2019 et 2022. Il a appris a parlé le dialecte algérien soit « Dardja » quand il est venu en Algérie mais parlait très bien la langue arabe et le dialecte du moyen Orient car sa femme est iraquienne.

Quand il était en poste, M.Khaled fut très actif sur les plateformes digitales de l’Ambassade. Le diplomate attisait donc la sympathie de tous les Algériens grâce à son approche. Ce fut le premier porte-parole US à s’exprimer en « Darjda » sur les réseaux sociaux de l’ambassade, ce qui a facilité la communication. Ses publications étaient visionnées, appréciées et relayées massivement. Il n’hésitait pas à adopter les coutumes et traditions algériennes, mêmes les plus populaires ce qui a créé une certaines proximité avec les Algériens.

Malgré la fin de sa mission sur le territoire algérien, Khaled n’hésite pas a rappelé son attachement pour le pays même à des milliers de kilomètres en arborant le maillot de l’équipe nationale algérienne, en visitant des restaurants algériens aux USA. Il est même allé jusqu’à poster une vidéo rappelant à quel point l’Algérie lui manque.

