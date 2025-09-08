Khaby Lame fait sensation à Alger : l’influenceur le plus suivi sur TikTok raconte son parcours

Khaby Lame, le créateur de contenu le plus suivi au monde sur TikTok, a fait une apparition remarquée à Alger, en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF). L’influenceur, célèbre pour ses vidéos comiques et muettes sur les réseaux sociaux, a profité de cet événement pour échanger sur son parcours et ses débuts.

Devant le public, il est revenu sur la période qui a marqué le début de sa carrière : la perte de son emploi dans une usine en Italie, au début de la pandémie du Covid-19.

Ce qui a commencé par un simple passe-temps pour passer ses journées est rapidement devenu un phénomène mondial. Son humour, basé sur des réactions silencieuses et des expressions faciales, a conquis des milliards de vues et l’a propulsé au rang de star, avec plus de 160 millions d’abonnés à travers le monde.

Expliquant ses célèbres vidéos muettes, Khaby Lame a affirmé qu’elles fonctionnent, car tout le monde peut les comprendre : l’humour est universel lorsqu’il passe par le mime et les expressions : « J’ai toujours aimé faire rire les gens » a-t-il confié avant d’ajouter : « j’ai été choqué, mais heureux de voir tous ses abonnés arriver d’un coup quand j’ai commencé à percer. J’apprécie chacun d’entre eux« .

Par ailleurs, la discussion a souligné comment les plateformes numériques peuvent transformer des vies et créer de nouvelles opportunités mondiales pour des talents africains.

Khaby Lame, ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF

En janvier 2025, l’UNICEF a annoncé la nomination de Khaby Lame, le célèbre créateur de contenu mondial, en tant que son nouvel ambassadeur de bonne volonté. La désignation a eu lieu au Sénégal, son pays natal, à l’issue d’une visite de quatre jours, durant laquelle il a rencontré des enfants et des jeunes qui sont acteurs du changement positif au sein de leurs communautés.

En tant qu’ambassadeur de bonne volonté, Khaby Lame utilise ses plateformes pour promouvoir les droits de l’enfant. Il se concentrera notamment sur des thèmes essentiels comme l’éducation et la formation, l’autonomisation des filles, la protection contre les violences et l’accès à la santé et à un environnement propre.

Âgé de 24 ans, Khaby Lame est devenu mondialement célèbre grâce à ses vidéos comiques. Il est connu pour son style unique où, en silence, il apporte une solution simple à des situations compliquées. Son succès lui a valu de figurer dans des classements prestigieux.

En effet, il a été désigné par le magazine Fortune comme l’une des quarante personnalités les plus influentes de moins de 40 ans en 2022, et par Forbes comme l’un des 30 jeunes de moins de 30 ans les plus talentueux. En 2024, il a également été classé parmi les dix meilleurs créateurs de contenu par le même magazine. Aujourd’hui, il détient le record du plus grand nombre d’abonnés sur TikTok.

