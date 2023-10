Affaire Youcef Atal : la star mondiale du MMA, Khabib, soutient le joueur algérien

La commission de discipline en France a lourdement sanctionné Youcef Atal. La star mondiale d’arts martiaux mixtes, le Russe Khabib Nurmagomedov, affiche son soutien à l’international algérien.

Youcef Atal a été auditionné par la commission de discipline en France suite à ses publications de soutien à la Palestine sur Instagram. Elle a prononcé au verdict hier soir. En effet, elle a infligé, rappelons-le, une lourde sanction à l’encontre du joueur de sept matchs de suspension, à compter du 31 octobre prochain.

Environ 24 heures depuis la tombée du verdict, il n’y a eu aucune réaction de la part de la fédération algérienne de football ou bien un joueur de la sélection nationale. Pour le moment, seule la star mondiale d’arts martiaux mixtes, le Russe Khabib Nurmagomedov, qui a affiché sa solidarité à Atal.

Dans une story sur son compte Instagram, Khabib soutient le latéral droit de la sélection nationale. Il a publié la phase de ce dernier et écrire : « Voici la liberté d’expression en France ». D’origine daghestanaise et de confession musulmane, Khabib Nurmagomedov est réputé par son soutien indéfectible à toutes les causes relatives à l’Islam.

La participation d’Atal à la CAN-2023 compromise ?

Lourdement sanctionné par la commission de discipline en France, Youcef Atal ne pourra pas rejouer avant le 20 décembre prochain. Fin de la phase aller précoce pour le joueur, étant donné que la purge de sa suspension coïncide avec la trêve hivernale.

Face à cette situation, il ne sera pas compétitif en prévision de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. De quoi susciter l’inquiétude du sélectionneur national, Djamel Belmadi, vu le très grand poids du joueur au sein de la sélection.

Même s’il va retenir le joueur pour la CAN, le driver des Verts ne pourra compter sur lui. Ce qui l’oblige de commencer à trouver d’autres alternatives sur le flanc droit. Alors que Kevin Guitoune peine à s’imposer avec sa nouvelle équipe, le FC Metz, Haithem Loucif (Yverdon Sport/Suisse) semble le potentiel remplaçant à Atal lors du tournoi continental des nations.