KFC va-t-il réellement ouvrir en Algérie ?

Suite à de multiples reports, l’implantation de la renommée franchise de fast-food américaine, KFC (Kentucky Fried Chicken), en Algérie était initialement planifiée pour janvier 2023. D’après les informations provenant du site Afric Intelligence, il est envisageable que KFC, le titan du poulet frit dont la franchise au Maghreb et au Moyen-Orient est gérée par le groupe libanais Azadea, soit actuellement en train de préparer l’ouverture de son premier restaurant à Alger.

KFC, réputé pour son poulet frit, bénéficie d’une reconnaissance mondiale. De son côté, le groupe Azadea est un acteur prépondérant du secteur du commerce de détail dans la région MENA. L’association de ces deux entités prévoit de faire son entrée sur le marché algérien avec une stratégie audacieuse qui prévoit l’ouverture de plusieurs établissements sur une période de cinq ans. Cette stratégie s’aligne sur la vision globale de Yum !, propriétaire de KFC, qui aspire à rendre son poulet frit emblématique accessible à tous.

D’après la même source, la firme américaine envisagerait de collaborer avec plusieurs producteurs locaux pour faciliter son implantation en Algérie. Le groupe Cevital, par exemple, aurait été contacté dès avril 2022 pour soutenir KFC dans son installation sur le territoire algérien, après des tests fructueux réalisés par KFC France avec l’huile produite par Cevital.

Arrivée imminente de KFC en Algérie : info ou intox ?

Plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux, et sont relayées par divers médias : les premiers magasins KFC en Algérie ouvriraient leurs portes à partir d’octobre. Leur implantation serait prévue dans la capitale, avec une grande unité de près de 400 mètres carrés à Dély Ibrahim. La stratégie derrière cette expansion serait de rendre le poulet frit de KFC disponible dans toutes les wilayas du pays.

Ce projet d’expansion aurait également un impact social non négligeable. En effet, selon les rumeurs, plus de 100 nouveaux emplois seraient créés en 2023, avec l’ambition d’atteindre 500 emplois dans les années à venir.

Selon les propos attribués à Samir Menon, directeur général de KFC MENAPAKT et de l’Inde, il se réjouit à l’idée de lancer officiellement KFC en Algérie. En effet, selon lui, les Algériens apprécient les plats savoureux et KFC leur apportera exactement ce qu’ils recherchent. Il a également déclaré que le partenariat avec Azadea témoigne de leur engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction des clients. Enfin, il a exprimé son impatience de travailler avec Azadea pour offrir aux clients la meilleure expérience KFC.

Cependant, il convient de noter que malgré ces promesses attrayantes, l’ouverture de KFC en Algérie n’est pas encore confirmée à ce jour. Il reste donc une incertitude quant à la réalisation effective de ce projet ambitieux. Il faut donc rester à l’écoute des prochaines annonces officielles pour y voir plus clair.