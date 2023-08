Kesra, Hmiss ou encore Couscous … L’influenceur français Florian OnAir teste la cuisine kabyle

La cuisine traditionnelle fait partie des atouts du tourisme en Algérie. En effet, plusieurs étrangers visitent le pays rien que pour tester les spécialités culinaires. D’ailleurs, dans un précédent classement de TasteAtlass, la cuisine algérienne a trôné sur la liste des meilleures cuisines africaines.

En effet, chaque coin en Algérie se distingue par ses épices, ses mets et ses plats. Une cuisine riche, chaleureuse et savoureuse qui a su dépasser les frontières pour s’inviter à l’étranger, notamment en France. Aujourd’hui, on vous emmène au restaurant BerbèrHygge, installé à Paris en France, qui propose dans son menu des spécialités traditionnelles kabyles.

L’influenceur FlorianOnAir découvre la cuisine traditionnelle kabyle et livre son avis

C’est l’influenceur français FlorianOnAir en compagnie du comédien d’origine algérienne Mehdi Djaadi qui nous emmène, dans une récente vidéo, découvrir la cuisine traditionnelle algérienne proposée par BerbèrHygge. Une opportunité pour les deux hommes de découvrir un autre moyen de découvrir kabyle.

En plus de proposer des plats scandinaves et d’autres gastronomiques français, ce restaurant séduit sa clientèle par des plats typiquement kabyles. D’ailleurs, c’est ce qu’a proposé la gérante de BerbèrHygge à ces deux convives. À commencer par une Kesra et le Hmiss, en entrée, qui est une salade de poivrons et de tomates grillés assaisonnés par de l’huile d’olive.

En goutant les premières bouchées de ce plat, Mehdi Djaadi a avoué que la galette était son coup de cœur et a beaucoup apprécié le Hmiss qui n’était pas gorgé d’huile. Un plat que Mehdi découvre pour la première fois, mais qui lui rappelle des airs du nord.

Les deux hommes ont eu également l’occasion de découvrir de variante du couscous, notamment le classique avec une sauce rouge, viande et haricots verts. Mais aussi, Tamkfoult, qui est un couscous à base de légumes cuisinés à la vapeur. « Il est dans le top 3 de mes plats préférés » a lancé Mehdi suite à la dégustation du couscous classique.

FlorianOnAir teste pour la première fois « Tikourbabine »

Le restaurant s’inspire énormément des origines algériennes de ses propriétaires. En effet, vêtue d’une magnifique robe kabyle, la propriétaire de cet établissement raconte la culture algérienne non seulement par son menu, mais aussi par sa décoration qui se distingue par une vaisselle et des ustensiles typiquement kabyles.

Cette expérience culinaire se poursuit par la découverte de l’un des plats emblématiques de l’Algérie, la boulette de semoule, connue sous le nom de Tikourbabine ou encore Laasbane. Un plat composé d’une boulette préparée à base de semoule et d’une sauce rouge et d’un morceau de gigot d’agneau. « le bouillon est complètement différent… il est d’une beauté » a commenté Florian.

| À LIRE AUSSI :

>> Une spécialité algérienne classée parmi les meilleurs fromages de chèvre au monde

>> France : un couscous géant réunit 500 personnes dans les rues de Remiremont