Kendouci victime d’une grave blessure (vidéo)

Un grave incident a marqué la rencontre entre Ceramica Cleopatra et Pharco ce samedi en championnat égyptien. L’international algérien Ahmed Kendouci a été victime d’un violent tacle qui l’a contraint à quitter le terrain sur civière.

Une blessure qui s’avère très grave. Bien que le club Ceramica Cleopatra n’ait pas encore publié de communiqué officiel concernant l’état de santé de son joueur, plusieurs médias égyptiens évoquent une probable fracture du tibia.

Cette blessure pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le milieu de terrain algérien. Selon les premières estimations, le natif de Mascara devrait rester loin des terrains pendant plusieurs mois. Une situation préoccupante tant pour son club que pour la sélection nationale algérienne.

Le joueur a été immédiatement évacué à l’hôpital pour des examens approfondis qui permettront de déterminer avec précision la nature et la gravité exacte de sa blessure. L’attente du diagnostic officiel maintient l’inquiétude autour de l’état de santé du joueur algérien.

Une blessure qui le freine dans son élan

Auteur d’une saison remarquable, Ahmed Kendouci attisait les convoitises. En effet, plusieurs clubs le suivaient de près, mais sa blessure le freine dans son élan et le prive de rejoindre un club plus huppé l’été prochain.

Il y a quelques jours, le directeur sportif du club, Moataz Al-Bataoui, a révélé que de nombreuses offres affluent d’Égypte et des pays du Golfe pour Kendouci. Les géants locaux Pyramides et Zamalek ont manifesté un vif intérêt, bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée. Ce n’était pas une surprise pour un joueur qui a réalisé de bonnes statistiques, avec 3 buts et 7 passes décisives en 18 matchs cette saison, toutes compétitions confondues.

La mauvaise nouvelle est aussi tombée comme tel un couperet sur le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Ce dernier, sera privé d’un milieu de terrain sur lequel il mise beaucoup en vue de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.