Après Ait-Nouri, un autre cas d’indiscipline chez les U23

Une semaine après l’exclusion retentissante de Rayan Aït-Nouri du rassemblement des Verts, la discipline frappe de nouveau dans une sélection algérienne. Cette fois, c’est l’équipe d’Algérie U23 qui perd un élément à quelques heures de son envol vers l’Afrique du Sud. Abdelmalek Kelaleche, milieu de terrain du CR Belouizdad, a été prié de quitter le centre de préparation après un incident survenu durant le stage organisé à Alger.

L’équipe d’Algérie U23 s’envole vers Durban sans Kelaleche

La sélection olympique a décollé ce dimanche en direction de Durban. Le groupe y séjournera du 28 septembre au 5 octobre pour un stage bloqué. Il rentre dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN U23 2027. Une compétition sert de passerelle vers les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Le stage sera ponctué par une double-confrontation amicale face à l’Afrique du Sud, les 1er et 4 octobre.

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Un joueur a sauté de la liste à la dernière minute pour une raison strictement disciplinaire. Il s’agit d’Abdelmalek Kelaleche. Plusieurs cadres du groupe se sont interposés, tentant de désamorcer la tension entre le joueur et son entraîneur. La médiation a échoué. Le milieu belouizdadi n’a pas voulu formuler d’excuses.

La réponse du staff n’a pas traîné. Consigne a été donnée à l’intéressé de rassembler ses affaires et de vider les lieux sans attendre. Il a repris le chemin des entraînements de son club dès le lendemain, laissant sa place à son coéquipier du CRB, Abdelaziz Kahia.

Une ligne disciplinaire assumée dans toutes les sélections

Le timing interpelle. Quelques jours plus tôt, le staff des A prenait une décision comparable en écartant Rayan Aït-Nouri du groupe après son attitude sur le banc face à la Zambie. Deux dossiers différents, une même philosophie : le collectif ne se négocie pas.

Chez les Verts, l’affaire avait pris une ampleur considérable. Le défenseur de Manchester City avait refusé de se préparer à entrer en jeu en seconde période, provoquant un climat pesant autour de la touche. Brahim Hemdani, tout juste installé, avait choisi la fermeté pour asseoir son autorité.

Ce parallèle en dit long sur l’orientation prise par la FAF. Les sélections de jeunes ne bénéficient d’aucun régime de faveur, et les joueurs issus du championnat local sont logés à la même enseigne que les internationaux évoluant en Europe.

Par ailleurs, Kelaleche n’est pas le seul absent du voyage sud-africain. Mohamed Lamine Ramdaoui a lui aussi quitté le rassemblement, mais pour des raisons purement médicales. Le joueur souffre d’une blessure et a cédé sa place à son coéquipier à l’USMA Mohamed Bouderbala.

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